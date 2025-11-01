„Én vagyok a következő a sorban, aki kiállhat Uszikkal. Széles vállaim vannak, így ha a nemzet reményeit kell hordoznom rajtuk ebben a küzdelemben, azt is elbírom. Elviselem a nyomást, nincsen gond. Az a helyzet, hogy én más vagyok, mint a többiek” – nyilatkozta Fabio Wardley, miután a 11. menetben technikai K.O.-val vetett véget a Joseph Parker elleni, Londonban rendezett nehézsúlyú bokszmérkőzésnek.
Fabio Wardley az új Rocky Balboa
A 30 éves bunyós ezzel az ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címe mellé begyűjtötte a WBO hasonló övét is, így az első számú kihívója lett a kategória vitathatatlan bajnokának, Olekszandr Usziknak. Wardley felemelkedése nem mindennapi, a brit bokszoló mindössze négy „fehérgalléros” mérkőzés (kisebb helyszíneken, kevesebb tapasztalattal rendekező ökölvívók csatáznak) után állt profinak, azóta pedig megállíthatatlanul menetel előre. Debütáló meccsén már az első menetben padlóra küldte riválisát egy balhoroggal, és azóta sem lassít: 21 profi ütközetéből 20-at megnyert – csupán egyszer végzett döntetlenre –, ezekből 19 alkalommal kiütötte aktuális ellenfelét.
Wardley eddigi pályafutását nem véletlenül hasonlítják a Sylvester Stallone által alakított Rocky Balboa történetéhez,
újabb sikerével a brit bunyós megint bebizonyította, hogy komoly tényezővé vált a nehézsúlyú ökölvívásban.
A WBC nehézsúlyú bajnoki címét 2012-ben és 2022-ben is birtokló Derek Chisora nem győzte méltatni Wardleyt. „Annyiszor megosztottam már vele a ringet, rengeteget edzettünk. Emlékeztek, amikor Rocky sorra kapta a pofonokat, aztán hirtelen beindult és kiütötte az ellenfelét? Pontosan ezt tette Fabio is. Szóval értelmetlen megpróbálni leütni, fantasztikus, amit önmagáért és a családjáért tett” – dicsérte a 196 centiméter magas óriást a zimbabwei-brit bokszoló.
A profik között történt debütálása után Wardley sorra hozta a meccseket, rendszerint brutális kiütéssel.
2024 márciusában a Frazer Clarke elleni ütközetet nem tudta megnyerni, eddig ez volt az egyetlen döntetlenje a legmagasabb szinten. Fél évvel később aztán sor került kettejük visszavágójára, ám ezt Clarke minden bizonnyal megbánta, ugyanis Wardley már az első menetben kegyetlen módon véget vetett a csatájuknak. A mindössze 2 perc 28 másodpercig tartó nehézsúlyú ütközet során a vesztes bokszoló állkapcsa eldeformálódott a hatalmas ütéseknek köszönhetően.
A Brit Boxing Board of Control főorvosa, Neil Scott szerint Clarke sérülését ahhoz lehetett hasonlítani, mint amikor valakit egy téglával ütnek arcon.
Állcsont- és arcsebész vagyok, az ilyen jellegű sérüléseket általában egy tégla okozza. Még a bokszban is ritkán láthatunk ilyet, hiszen mégiscsak kesztyűt viselnek az ökölvívók.
Óriási erő kell ahhoz, hogy ilyen sérülést okozz” – mondta az orvos, miután Clarke-ot azonnal műteni kellett.
Idén júniusban a szülővárosában, Ipswich-ben biztosította be ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címét Wardley, aki a 10. menetben végezte ki ausztrál ellenfelét, Justis Hunit egy jókora jobbossal. A megrendített ökölvívó azonnal padlót fogott, és hiába állt fel, a vezetőbíró inkább leléptette.
Jöhet a vitathatatlan bajnok, Olekszandr Uszik!
Október 25-én Wardley kemény ellenfelet kapott, Londonban csapott össze a WBO nehézsúlyú interim, azaz ideiglenes bajnok Joseph Parkerrel. A találkozó esélyese az új-zélandi bunyós volt, aki jobban is kezdte az ütközetet. A mérkőzés előrehaladtával aztán az angol ökölvívó is felvette a ritmust, a két bokszoló látványos csatát produkált a ringben, de a finisbe fordulva pontozással Parkernek állt a zászló. Wardley azonban támadásba lendült, a 10. menetben súlyos ütésekkel fárasztotta riválisát, majd a 11. etapban le is zárta a csatát. A vérző, a köteleken támaszkodó, visszatámadni már képtelen Parkerre újabb ütéskombinációt mért, ezt követően pedig a vezetőbíró le is léptette az új-zélandit.
Wardley technikai kiütéssel nyert, ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címe mellé bezsebelte a WBO övét is.
A legyőzött rivális visszavágót kért, de jelen állás szerint a 110 kilós brit óriás hívhatja ki a nehézsúly vitathatatlan bajnokát, Olekszandr Uszikot.
„Más iskolából jövök, mint a többség, vagy inkább nem is iskolából, nevezzük, aminek akarjuk. Minden olyan bunyósunkat ráküldtük Uszikra, akik a hagyományos iskolát képviselik, a legjobbak álltak ki vele, és mindig ugyanazt azt eredményt kaptuk. Szóval, igen, hadd próbáljak meg valami mást, és meglátjuk, hova jutunk” – nyilatkozta az ukrán klasszis elleni csatával kapcsolatban a profik között még veretlen Wardley.
Uszik jelenleg a nehézsúly legjobbja, és még szintén nem talált legyőzőre,
sőt, a korábban cirkálósúlyban is versenyző sztár az eddigi 24 profi meccsét mind megnyerte. Ahogyan Wardley is említette, a britek sem jártak eddig még sikerrel ellene, a 38 éves ökölvívó többek között Derek Chisorát, Anthony Joshuát, Tyson Furyt és Daniel Dubois-t is két vállra fektette.
Nem tervezem, hogy itt megállok. Nem tervezem, hogy felmegyek a ringbe Uszikkal, és azt mondom: „Köszönöm, hogy meghívtál”, és csak úgy feladom. Ez nem én vagyok. Számomra minden menet az utolsó.
Számomra minden menet a 12., minden menet bajnoki menet. Megpróbálom kiütni az ellenfeleimet. Biztosan lesznek cikkek arról, hogy milyen közel álltam ahhoz, hogy Parker legyőzzön. De nem azért vagyok itt, hogy mindenkinek megfeleljek. Azért vagyok itt, hogy megvalósítsam az álmaimat, hogy végigjárjam az utamat” – tette hozzá Wardley.
A két nehézsúlyú ökölvívó csatájára valamikor 2026-ban kerülhet sor, Wardley győzelme valóságos világszenzáció lenne. Uszik félelmetes reflexekkel rendelkezik, de a kihívójának sincs oka a panaszra, hiszen remek adottságai vannak és mentálisan is erősnek tűnik. Joshua, Fury, Dubois és a többiek mind elbuktak Uszik ellen, de ha Wardleynak összejönne a bravúr, akkor utólag biztosan ezt a csatát neveznék majd el az évszázad bokszmérkőzésének.
