„Én vagyok a következő a sorban, aki kiállhat Uszikkal. Széles vállaim vannak, így ha a nemzet reményeit kell hordoznom rajtuk ebben a küzdelemben, azt is elbírom. Elviselem a nyomást, nincsen gond. Az a helyzet, hogy én más vagyok, mint a többiek” – nyilatkozta Fabio Wardley, miután a 11. menetben technikai K.O.-val vetett véget a Joseph Parker elleni, Londonban rendezett nehézsúlyú bokszmérkőzésnek.

Fabio Wardley, a nehézsúly új sztárja

Fotó: skysports.com

Fabio Wardley az új Rocky Balboa

A 30 éves bunyós ezzel az ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címe mellé begyűjtötte a WBO hasonló övét is, így az első számú kihívója lett a kategória vitathatatlan bajnokának, Olekszandr Usziknak. Wardley felemelkedése nem mindennapi, a brit bokszoló mindössze négy „fehérgalléros” mérkőzés (kisebb helyszíneken, kevesebb tapasztalattal rendekező ökölvívók csatáznak) után állt profinak, azóta pedig megállíthatatlanul menetel előre. Debütáló meccsén már az első menetben padlóra küldte riválisát egy balhoroggal, és azóta sem lassít: 21 profi ütközetéből 20-at megnyert – csupán egyszer végzett döntetlenre –, ezekből 19 alkalommal kiütötte aktuális ellenfelét.

Wardley eddigi pályafutását nem véletlenül hasonlítják a Sylvester Stallone által alakított Rocky Balboa történetéhez,

újabb sikerével a brit bunyós megint bebizonyította, hogy komoly tényezővé vált a nehézsúlyú ökölvívásban.

Hate it or love it, the underdogs on top! pic.twitter.com/zUqmaxiCsU — Fabio Wardley (@FabioWardley) October 30, 2025

A WBC nehézsúlyú bajnoki címét 2012-ben és 2022-ben is birtokló Derek Chisora nem győzte méltatni Wardleyt. „Annyiszor megosztottam már vele a ringet, rengeteget edzettünk. Emlékeztek, amikor Rocky sorra kapta a pofonokat, aztán hirtelen beindult és kiütötte az ellenfelét? Pontosan ezt tette Fabio is. Szóval értelmetlen megpróbálni leütni, fantasztikus, amit önmagáért és a családjáért tett” – dicsérte a 196 centiméter magas óriást a zimbabwei-brit bokszoló.

A profik között történt debütálása után Wardley sorra hozta a meccseket, rendszerint brutális kiütéssel.

2024 márciusában a Frazer Clarke elleni ütközetet nem tudta megnyerni, eddig ez volt az egyetlen döntetlenje a legmagasabb szinten. Fél évvel később aztán sor került kettejük visszavágójára, ám ezt Clarke minden bizonnyal megbánta, ugyanis Wardley már az első menetben kegyetlen módon véget vetett a csatájuknak. A mindössze 2 perc 28 másodpercig tartó nehézsúlyú ütközet során a vesztes bokszoló állkapcsa eldeformálódott a hatalmas ütéseknek köszönhetően.