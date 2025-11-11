Vasárnap mintegy 22 ezer futó vágott neki Dél-Franciaországban a 42,195 kilométeres távnak. Egy 27 éves fiatalember azonban a verseny közben életét vesztette.

Tragédia történt a híres franciaországi futóversenyen

Fotó: ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE

Méterekre a célvonaltól meghalt egy 27 éves futó

A szervezők közlése szerint a versenyző alig száz méterre a céltól esett össze, s ugyan a helyszínen lévő mentősök hosszú percekig próbálták újraéleszteni, de végül nem sikerült megmenteni az életét. A szervezők hangsúlyozták, hogy minden biztonsági intézkedést megtettek, és a verseny útvonalán jelentős számú orvosi személyzet állt készenlétben.

A futó állítólag szívrohamban halt meg, de a halál pontos okát csak a boncolás során fogják tudni megállapítani. Francia sajtóhírek szerint a férfi a barátnőjével együtt utazott a francia riviérán rendezett versenyre az ország egyik északkeleti régiójából, Elzászból.

Au départ du Marathon Nice-Cannes, qui réunit 22 000 participants cette année : record battu.

Merci à Pascal Thiriot et à ses équipes, aux équipes de la Ville de Nice et des communes traversées par notre marathon, ainsi qu’à toutes les forces de sécurité et de secours mobilisées… pic.twitter.com/Muss3amXIR — Christian Estrosi (@cestrosi) November 9, 2025

Pascal Thiriot, a verseny igazgatója a Nice Matin című lapnak elmondta, hogy a férfi tapasztalt sportoló volt, rendszeres vett részt futóversenyeken.

Rendszeresen futott, már egy éve edzett a maratonra. Fel volt készülve

– mondta a versenyigazgató.

Cannes polgármestere, David Lisnard, aki maga is lefutotta a maratoni távot, a verseny után a közösségi oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt futó családjának.

„Örülök, hogy idén is lefutottam a 42,195 km-es távot, de nagy szomorúsággal kell bejelentenem, hogy a Nizza–Cannes maratont idén beárnyékolta egy futó halála, aki nem sokkal a célvonal előtt kapott szívrohamot. Őszinte részvétem a családjának és szeretteinek”.

A Nizza-Cannes maratont végül a kenyai Dickson Kiprop (2:13:30 óra) nyerte, a leggyorsabb női versenyző pedig a szintén a kenyai Irene Korir (2:39:41 óra) volt.