Tragédiával ért véget a hétvégén Franciaországban rendezett Nizza-Cannes maraton. Egy 27 éves futó ugyanis néhány méterre a céltól összeesett, majd meghalt.

Vasárnap mintegy 22 ezer futó vágott neki Dél-Franciaországban a 42,195 kilométeres távnak. Egy 27 éves fiatalember azonban a verseny közben életét vesztette.

Tragédia történt a híres franciaországi futóversenyen
Fotó: ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE

Méterekre a célvonaltól meghalt egy 27 éves futó

A szervezők közlése szerint a versenyző alig száz méterre a céltól esett össze, s ugyan a helyszínen lévő mentősök hosszú percekig próbálták újraéleszteni, de végül nem sikerült megmenteni az életét. A szervezők hangsúlyozták, hogy minden biztonsági intézkedést megtettek, és a verseny útvonalán jelentős számú orvosi személyzet állt készenlétben. 

A futó állítólag szívrohamban halt meg, de a halál pontos okát csak a boncolás során fogják tudni megállapítani. Francia sajtóhírek szerint a férfi a barátnőjével együtt utazott a francia riviérán rendezett versenyre az ország egyik északkeleti régiójából, Elzászból.

Pascal Thiriot, a verseny igazgatója a Nice Matin című lapnak elmondta, hogy a férfi tapasztalt sportoló volt, rendszeres vett részt futóversenyeken. 

Rendszeresen futott, már egy éve edzett a maratonra. Fel volt készülve

 – mondta a versenyigazgató.

Cannes polgármestere, David Lisnard, aki maga is lefutotta a maratoni távot, a verseny után a közösségi oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt futó családjának.

Örülök, hogy idén is lefutottam a 42,195 km-es távot, de nagy szomorúsággal kell bejelentenem, hogy a Nizza–Cannes maratont idén beárnyékolta egy futó halála, aki nem sokkal a célvonal előtt kapott szívrohamot. Őszinte részvétem a családjának és szeretteinek”.

A Nizza-Cannes maratont végül a kenyai Dickson Kiprop (2:13:30 óra) nyerte, a leggyorsabb női versenyző pedig a szintén a kenyai Irene Korir (2:39:41 óra) volt. 

