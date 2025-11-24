Mondhatjuk, hogy stílusosan, győzelemmel vonult vissza a kick-boksz egyik világsztárja, Giorgio Petrosyan. A „Doktor” becenevű bunyós egyhangú pontozással verte a hétvégén a portugál José Sousát, így összességében egészen elképesztő, 109-3-2 mérleggel intett búcsút szeretett sportágának, ráadásul a győzelmeiből 43 volt KO.

Giorgio Petrosyan, az örmény-olasz kick-boksz nagyság

Fotó: MASSIMILIANO FERRARO / NurPhoto

Giorgio Petrosyan egy vadállat volt a ringben (ketrecben)

Az örmény-olasz harcost nem véletlenül tartják a valaha volt egyik legjobb kick-boksz harcosnak, mivel vitringyűjteményébe szinte minden serleg ott van, amit ebben a sportágban meg lehetett nyerni. Pályafutása során bajnok vagy tornagyőztes volt olyan nagy szervezeteknél, mint WAKO, ONE Championship, Glory, ISKA, K-1 (2x) vagy WMC és ezen kívül hat kisebb promóció övét is begyűjtötte, valamint olasz bajnok volt thai-bokszban.

Olyan neveket győzött le a ringben, ketrecben, mint Andy Souwer (őt kétszer is), Albert Kraus (őt is kétszer), Mike Zambidis, Cosmo Alexandre, Robin van Roosmalen, Jo Nattawut, Chingiz Allazov, Phetmorakot vagy Samy Sana.