A Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltónak csak annyi dolga volt a fináléban, hogy ne kapjon sárga lapos figyelmeztetést - amit csak súlyos, vagy többszörös szabálytalanság esetén szokott kiosztani a zsűri -, ugyanis a negyedik hely biztos olimpiai részvételt ért.

A magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó két tagja, Jászapáti Péter (b) és Nógrádi Bence

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Ott lesz a téli olimpián a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó

A magyar négyes eleinte az élen korcsolyázott, majd az 5000 méteres táv feléhez közeledve előbb az olaszok, aztán a magyar színekben olimpiai bajnok Liu fivéreket is soraiban tudó kínaiak, végül a hollandok mögé szorultak. A Solymok csapata remekül tartotta magát az öldöklő iramot diktáló három esélyesebb csapattal szemben, amelyek ádáz harcot vívtak a győzelemért.

A hajrá a holland négyesnek sikerült a legjobban, másodiknak Kína, harmadiknak Olaszország ért a célba, a magyarok pedig alig több mint másfél másodperces hátránnyal lettek negyedikek, amivel megváltották repülőjegyüket Milánóba.

Egyéniben két magyar volt érdekelt, a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a tavaly honosított Moon nem tudott beleszólni a továbbjutó helyekért zajló küzdelembe, végig az ötfős futam utolsó helyén korcsolyázott. A fináléban a dél-koreai Rim Dzsongun úgy győzött, hogy az utolsó kanyarban előzte meg a magyarként kétszeres olimpiai bajnok, de már kínai Liu Shaoangot.

A női váltó ismét lemaradta az olimpai kvótáról

A nőknél 500 méteren a váltóval junior világbajnok Végi Diána Laura a délelőtti reményfutamokból egy szép győzelemmel pályafutása során először került a negyeddöntőbe, ott viszont a legkedvezőtlenebb, ötös startpozícióján nem tudott javítani. A fináléban a kanadai Courtney Sarault egy parádés előzést bemutatva haladt át elsőként a célvonalon. A nők 1500 méteres versenyét a dél-koreai Kim Gilli nyerte, míg a 2000 méteres vegyes váltóknál a holland négyes diadalmaskodott. Az összetett vk-ban két kanadai versenyző, William Dandjinou, illetve Sarault végzett az élen.