Horrorisztikus véget ért a meccs, amikor az ellenfele súlyosan megharapta Ana Bozovic karját a Miamiban rendezett jiu-jitsu tornán.
Megharapta ellenfele Ana Bozovicot
A mérkőzést Bozovic uralta, amikor következett az igazi sokk:
a versenyző egy csata után a földről felállva felfedezte a brutális harapásnyomokat az alkarján. Elmondása szerint ahogy a bíró meglátta a sebeket, azonnal félbeszakította az összecsapást.
Bozovic ezután közösségi oldalán is megosztotta a megdöbbentő képet sérüléséről, hangsúlyozva: „beszéljenek helyettem a harapásnyomok”.
A X-en megjelent bejegyzésében kifejtette, hogy a támadás akkor történt, amikor ellenfele hason feküdt a szőnyegen – és utólag sem mutatott megbánást.
Ő egy barna öves, aki körülbelül kilenc kilóval nehezebb nálam. Bevallottan szereti terrorizálni a kisebbeket, de én imádok kemény leckét adni az ilyeneknek
– fogalmazott Bozovic.
Az ingatlanügynökként is dolgozó sportoló azt állítja, riválisa megpróbálta az egészet véletlen balesetnek beállítani, de a harcos szerint semmilyen megbánást nem tanúsított:
„Százszázalékban nem kért bocsánatot, azt mondta, nem szándékosan csinálta. Hihetetlen, hogy ez nem történik meg gyakrabban, ha tényleg megtörténhet véletlenül is. Ez egy egyoldalú meccs volt, végig irányítottam.”
A mérkőzés játékvezetője példásan kezelte a helyzetet, azonnal magához hívta a főbírót, aki a sokkoló sérülés láttán csak ennyit mondott: „Ez meg mi a fene?” Szerencsére Bozovic mostanra már sokkal jobban van, sérülése gyorsan gyógyul.
Bár megrázó élmény volt, a versenyző szerint hasznos volt számára a megmérettetés, hiszen az ADCC selejtezőire készül.
Köszönet mindenkinek a támogató üzenetekért, szerencsére nincs fertőzés és a karom gyógyul
– összegzett Ana.
A közösségi médiában a döbbenet és a felháborodás uralkodott el a látottak után. Egy kommentelő azt írta: „Valaki nagyon éhes volt a győzelemre!” Egy másik szerint: „Elfogadhatatlan sportszerűtlenség! Ki kellene tiltani a sportágból.” Egy harmadik hozzászólt: „Fuss ki a sportból! Undorító viselkedés.” Míg egy negyedik rajongó így fogalmazott: „Az ilyen magatartásnak nincs helye a sportban. Gyógyulást kívánok!”