Horrorisztikus véget ért a meccs, amikor az ellenfele súlyosan megharapta Ana Bozovic karját a Miamiban rendezett jiu-jitsu tornán.

Ana Bozovic könnyen megúszta a harapást

Fotó: Ana Bozovic/Instagram

Megharapta ellenfele Ana Bozovicot

A mérkőzést Bozovic uralta, amikor következett az igazi sokk:

a versenyző egy csata után a földről felállva felfedezte a brutális harapásnyomokat az alkarján. Elmondása szerint ahogy a bíró meglátta a sebeket, azonnal félbeszakította az összecsapást.

Bozovic ezután közösségi oldalán is megosztotta a megdöbbentő képet sérüléséről, hangsúlyozva: „beszéljenek helyettem a harapásnyomok”.

A X-en megjelent bejegyzésében kifejtette, hogy a támadás akkor történt, amikor ellenfele hason feküdt a szőnyegen – és utólag sem mutatott megbánást.

Ő egy barna öves, aki körülbelül kilenc kilóval nehezebb nálam. Bevallottan szereti terrorizálni a kisebbeket, de én imádok kemény leckét adni az ilyeneknek

– fogalmazott Bozovic.

Yes, that is my forearm post match at the Naga grappling jiu jitsu tournament in Miami last weekend.



I will let the bite marks speak for themselves. 🎥 @ivan_bezdomny



Occurred while opponent was flat on her stomach.

Opponent is a brown belt, who is also about 20 pounds bigger… pic.twitter.com/gHCP1mvSt9 — Ana Bozovic (@ana_analytics_) November 11, 2025

Az ingatlanügynökként is dolgozó sportoló azt állítja, riválisa megpróbálta az egészet véletlen balesetnek beállítani, de a harcos szerint semmilyen megbánást nem tanúsított:

„Százszázalékban nem kért bocsánatot, azt mondta, nem szándékosan csinálta. Hihetetlen, hogy ez nem történik meg gyakrabban, ha tényleg megtörténhet véletlenül is. Ez egy egyoldalú meccs volt, végig irányítottam.”

A mérkőzés játékvezetője példásan kezelte a helyzetet, azonnal magához hívta a főbírót, aki a sokkoló sérülés láttán csak ennyit mondott: „Ez meg mi a fene?” Szerencsére Bozovic mostanra már sokkal jobban van, sérülése gyorsan gyógyul.

Bár megrázó élmény volt, a versenyző szerint hasznos volt számára a megmérettetés, hiszen az ADCC selejtezőire készül.

Köszönet mindenkinek a támogató üzenetekért, szerencsére nincs fertőzés és a karom gyógyul

– összegzett Ana.

A közösségi médiában a döbbenet és a felháborodás uralkodott el a látottak után. Egy kommentelő azt írta: „Valaki nagyon éhes volt a győzelemre!” Egy másik szerint: „Elfogadhatatlan sportszerűtlenség! Ki kellene tiltani a sportágból.” Egy harmadik hozzászólt: „Fuss ki a sportból! Undorító viselkedés.” Míg egy negyedik rajongó így fogalmazott: „Az ilyen magatartásnak nincs helye a sportban. Gyógyulást kívánok!”