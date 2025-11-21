Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Aggódik a sportvilág. Súlyos horrorbaleset miatt közel egy órára félbeszakították a lóversenyt a wincantoni versenypályán. A nyitófutam során a fiatal zsoké, Louis Burke bukott nagyot, miután lova, Danzini elesett a hetedik ugrásnál az egyik futamban.

A horrorbalesetet követően a helyszínen azonnal orvosi segítséget kapott Louis Burke: a mentők a pályán látták el, majd előbb mentőhelikoptert riasztottak, végül a hírek szerint közúton szállították kórházba.

Horrorbalesetet szenvedett a fiatal zsoké, Louis Burke, akihez mentőhelikoptert is riasztottak
Horrorbalesetet szenvedett a fiatal zsoké, Louis Burke, akihez mentőhelikoptert is riasztottak 
Fotó: Faceboook

Horrorbalesetet szenvedett Louis Burke

Sérülésének pontos mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.  

A baleset miatt mintegy 50 percre megszakították a versenyt. A közösségi médiát rövid idő alatt elárasztották a jókívánságok – szurkolók és szakértők egyaránt Burkéért aggódtak. 

A Sky Sports Racing műsorvezetője, Leonna Mayor is üzent:

Remélem, hogy a wincantoni bukás érintett lovasa jól van. Mentőhelikoptert hívtak, a verseny emiatt késik.

Miután Burkét kórházba szállították, a futamokat folytatták, a győzelmet pedig végül Rian Corcoran és lova, Our Dylan szerezte meg.  

A sportvilág most egy emberként drukkol a fiatal zsoké mielőbbi felépüléséért.

Bizarr balesetet szenvedett, kórházba került a sztársportoló
Vérfagyasztó jelenet: saját lova fejelte meg, eszméletlenül zuhant a földre – videó
Kis híján agyontaposta egy ló a világhírű zsokét az „agyatlan” riválisa miatt – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!