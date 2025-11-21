A horrorbalesetet követően a helyszínen azonnal orvosi segítséget kapott Louis Burke: a mentők a pályán látták el, majd előbb mentőhelikoptert riasztottak, végül a hírek szerint közúton szállították kórházba.

Horrorbalesetet szenvedett a fiatal zsoké, Louis Burke, akihez mentőhelikoptert is riasztottak

Sérülésének pontos mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A baleset miatt mintegy 50 percre megszakították a versenyt. A közösségi médiát rövid idő alatt elárasztották a jókívánságok – szurkolók és szakértők egyaránt Burkéért aggódtak.

A Sky Sports Racing műsorvezetője, Leonna Mayor is üzent:

Remélem, hogy a wincantoni bukás érintett lovasa jól van. Mentőhelikoptert hívtak, a verseny emiatt késik.

Miután Burkét kórházba szállították, a futamokat folytatták, a győzelmet pedig végül Rian Corcoran és lova, Our Dylan szerezte meg.

A sportvilág most egy emberként drukkol a fiatal zsoké mielőbbi felépüléséért.