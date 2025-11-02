A 28 éves Horváth Laura - aki 2023-an a sportág világbajnokságán, a CrossFit Gamesen diadalmaskodott - hatalmas fölénnyel győzött a háromnapos viadalon, a 9 feladatsorból kettőt is megnyert és 760 ponttal végzett az élen, 85-el megelőzve a második amerikai Alex Gazant.

Horváth Laura a legnépszerűbb magyar sportolónő

Fotó: laurahorvaht@instagram

Horváth Laura harmadszor diadalmaskodott

Horváth 2022 és 2023 után harmadszor győzött Rogue Invitational versenyen, amelyre a világ húsz legjobbja kapott meghívást.

„Azt, azért nem mondanám, hogy nekem találták ki, de tényleg megint jól sikerült” – idézi az MTI a verseny után nyilatkozó Horvát Laurát.

Tavaly második lettem, idén más opció nem volt a fejemben, csak a győzelem. Ennek is ugyanúgy tudok örülni, mint az előző két sikernek, persze mindegyik kicsit más, mások a körülmények, máshogy élem meg. Annyira nem lepett meg, hogy ekkora előnnyel nyertem, de a verseny közben én nem igazán néztem a pontokat. Igazából csak az utolsó szám után mondták nekem a bátyámék, hogy ha ezt nem csináltam volna meg, akkor is nyertem volna. Tényleg nem tudtam előtte, hogy már bajnok vagyok. Boldog vagyok, mert számomra ez az év legnívósabb versenye, mindenki itt van, aki csak számít a crossfitben, a legnagyobbakat sikerült legyőznöm”

– tette hozzá a 28 éves versenyző.

Horváth Laura a legnépszerűbb magyar sportolónő a világon, az Instagramon 442 ezer követője van, több mint 62 ezerrel több mint a második legnépszerűbb Hosszú Katinkának.

A magyar sportolóra idén még vár egy fontos feladat, hiszen nemrég első helyen végzett Arizonában a háromállomásos World Fitness Project versenysorozat második viadalán, decemberben így harcba szállhat a dániai Koppenhágában az összetett aranyéremért.

A crossfit főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.