Egészen elképesztő fotót tett ki a közösségi oldalára az orosz testépítő, Andrey Smaev. A Hulk paramétereivel rendelkező óriás mindig lenyűgözi a rajongóit Instagram-oldalán, most sem volt másképp.
Andrey Smaev ismert név a testépítő közösségben, főleg az orosz sportolók között, ugyanis az állítólag még mindig csak 27 éves férfi elképesztő fizikai paraméterekkel rendelkezik. A több mint félmilliós Instagram-oldallal rendelkező Smaev rengeteg videót és fotót tesz közzé követői számára a sokszor extrémnek is mondható edzéseiről. A követők egy része szerint Hulkra emlékeztet a megtermett sportoló.
Az orosz Hulk félelmetes karokkal rendelkezik
A bicepszének a körfogata 65 cm és az alkarjának sem sokkal kevesebb, egészen pontosan 58 cm egyes források szerint, ami egészen elképesztő.
