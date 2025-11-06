Live
Egészen elképesztő fotót tett ki a közösségi oldalára az orosz testépítő, Andrey Smaev. A Hulk paramétereivel rendelkező óriás mindig lenyűgözi a rajongóit Instagram-oldalán, most sem volt másképp.

Andrey Smaev ismert név a testépítő közösségben, főleg az orosz sportolók között, ugyanis az állítólag még mindig csak 27 éves férfi elképesztő fizikai paraméterekkel rendelkezik. A több mint félmilliós Instagram-oldallal rendelkező Smaev rengeteg videót és fotót tesz közzé követői számára a sokszor extrémnek is mondható edzéseiről. A követők egy része szerint Hulkra emlékeztet a megtermett sportoló.

Az orosz Hulk személyesen
Fotó: Andrey Smaev Instagram-oldala

Az orosz Hulk félelmetes karokkal rendelkezik

A bicepszének a körfogata 65 cm és az alkarjának sem sokkal kevesebb, egészen pontosan 58 cm egyes források szerint, ami egészen elképesztő.

 

