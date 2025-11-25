Anthony Joshua Oleksandr Uszik csapatához fordult, miközben felkészül a Jake Paul elleni visszatérő mérkőzésére, amely Miamiban lesz december 19-én (nyolc menetes csata lesz). Joshua a 2024 szeptemberi, Wembleyben Daniel Dubois elleni kiütéses veresége óta nem küzdött, és a visszatérésére módosította az edzésprogramját, a kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Oleksandr Uszik mögött álló csapattal együttműködve, aki 2021-ben és 2022-ben is pontozással verte meg a brit bombázót.

Jake Paul hamarosan összecsap Anthony Joshuával

Jake Paul kemény meccsre számít

Jake Paul, a Youtuberből lett bokszoló, aki az elmúlt öt évben vált profi bokszolóvá, a jövő hónapban egy nyolcmenetes mérkőzésen csap össze Joshuával Miamiban. Paul 13 meccses profi mérleget épített fel (ebből 12 győzelem és egy vereség), nagyrészt korábbi UFC-harcosok és visszavonult bokszolók ellen, egyetlen nehézsúlyú mérkőzése tavaly pontozásos győzelemmel zárult az 58 éves Mike Tyson ellen.

Joshua elutasította a mérkőzést övező kritikákat, és ragaszkodott hozzá, hogy nem aggódik a negatív reakció miatt. „Nem szólok azokhoz, akik ellenem vannak” – mondta. „Az emberek azt kérdezik: »Mit gondolsz a negatív megjegyzésekről?« Miért aggódom a negatív megjegyzések miatt?« Csak azokra az emberekre koncentrálok, akik hisznek bennem és támogatnak” – tette hozzá. „Nincs mit mondanom ezeknek az embereknek.”

Paul eközben elismeréssel szólt Joshua eredményeiről, de fenntartotta, hogy úgy véli, meglepetést okozhat. „Ő az egyik legjobb nehézsúlyú, de úgy hiszem, hogy egy kis emberrel gyakran nehezebb nehézsúlyúként küzdeni a sebességkülönbség, a lábsebesség és a szögek miatt” – mondta Paul. „Tudom, hogy ez sokkal nagyobb kihívás, de tudom, mire vagyok képes. Ez szórakoztató lesz. Azt akarom, hogy betörje az arcomat, de tudod mit? Meg kell ölnie, hogy megállítson, és én komolyan készen állok a halálra.”