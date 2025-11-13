Anthony Joshua 14 hónapos szünetét egy utolsó pillanatban összehozott mérkőzéssel zárhatja le a YouTuberből bokszolóvá vált Jake Paul ellen. A kétszeres nehézsúlyú világbajnok Joshua tavaly szeptember óta nem lépett ringbe, miután akkor az ötödik menetben KO-s vereséget szenvedett brit riválisától, Daniel Dubois-tól.

Jake Paul ellenfele eredetileg Gervonta Davis lett volna

Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

Jake Paul nagy fába vágja a fejszéjét

Anthony Joshua promótere, Eddie Hearn kedden este elárulta, hogy egy felkészülési mérkőzés van tervben. Az amerikai sajtóértesülések szerint Joshua közel áll ahhoz, hogy decemberben Miamiban megmérkőzzön Paullal. Jake Paul 2023-ban vereséget szenvedett Tyson Fury testvérétől, Tommytól, majd tavaly nyolc menetes mérkőzésen legyőzte a boksz élő legendáját, Mike Tysont.

Paulnak egyébként Gervonta Davis ellen kellett volna megmérkőznie, de a WBA pehelysúlyú bajnok ellen indított polgári per véget vetett a november 14-re tervezett bemutató mérkőzésnek. Eddie Hearn hétfőn megerősítette, hogy a héten döntést kell hozni arról, hogy Joshua 2025-ben még ringbe lép-e. „A héten döntünk arról, hogy idén bokszol-e. Alapvetően a hétvégéig kell dönteni” - mondta a Sky Sportsnak.

Ahogy fentebb is írtuk, Anthony Joshua legutóbb, 2024 szeptemberében lépett ringbe, akkor KO-s vereséget szenvedett Dubois ellen az IBF világbajnoki övéért folytatott küzdelem során, ezzel négy győztes mérkőzés után kapott ki újra (előtte pedig Usyk verte meg oda-vissza).