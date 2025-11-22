Jake Paul neve ma már nemcsak a Youtube világában cseng ismerősen, hanem a bokszringben is. A fiatal influenszer története egyszerre példázza a modern média hatalmát és a küzdősportok átalakulását. A közösségi platformokról érkező tehetségek egyre inkább betörnek a profi ökölvívás világába. Jake Joseph Paul 1997. január 17-én született Clevelandben, Ohio államban. Karrierje a közösségi médiában indult, először a Vine nevű, rövid videók megosztására szolgáló platformon vált ismertté, már 2013-ban, ahol rövid idő alatt több millió követőt szerzett. Aztán amikor a Vine megszűnt, Paul áttért a Youtube-ra, és 2014 tavaszán elindította a „Jake Paul” nevű csatornáját. Videói eleinte átverésekkel, humoros felvételekkel, kihívásokkal és napi vlogokkal foglalkoztak, de gyorsan hírnevet szerzett botrányos stílusával: a lakását felgyújtó tréfák és a provokatív tartalmak mind hozzásegítették ahhoz, hogy virálissá váljon.
Ez a megosztó személyiség recept azonban jól működött, mert a Youtube-csatornája ma már több mint 20 millió feliratkozóval büszkélkedik, és milliárdos nézettséget generált (2025 novemberében már 7,8 milliárd volt ez a szám). Ezzel párhuzamosan Paul szerepet kapott a Disney Channelen is, például a „Bizaardvark” című sorozatban (2016–2018), ami tovább növelte ismertségét. Nem csak a szórakoztató tartalmakban jeleskedett, Paul folyamatosan építette saját márkáját, vállalkozásokat indított, és végül olyan magasra emelkedett, hogy a Forbes is foglalkozott vele – 2025-ben például a „Top Creators” listán 50 millió dolláros jövedelmével szerepelt.
Jake Paul világbajnok akar lenni a profi bokszban
Az internetes hírnév mellett Jake Paul már korán felismerte, hogy a közösségi média és a küzdősportok kombinációja hatalmas pénzügyi potenciállal bír. A Sports Illustrated riportja szerint Paul eleinte „egyszerűen csak sok pénzt akart keresni, Lamborghinit venni, órákat, luxus életvitelt élni” – és a boksz, különösen a PPV-modell (pay-per-view), ideális terepet biztosított ehhez. Az influenszer-boksz (crossover boxing) ötlete nem ismeretlen: testvére, Logan Paul, és más Youtube-sztárok már korábban is színre léptek ilyen meccseken. De Jake nem pusztán a show-t kereste: 2020-ban profi bokszolóként debütált, és emellett létrehozta a saját promóciós cégét, a Most Valuable Promotions-t (MVP). Ez a lépés egyértelműen stratégiai volt: nemcsak bokszolni akart, hanem kontrollt is gyakorolni az események üzleti oldalán, kihasználva közösségi média-hátterét a promócióhoz, nem mellesleg ezzel a lépéssel minél több pénzt keresni.
Paul eddig 13 profi bokszmeccsen lépett szorítóba, nem is rossz mérleggel, 12 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett el, azt is egy elismert ökölvívótól, Tommy Fury-től (Tyson Fury féltestvére) megosztott pontozással. Emellett olyan skalpokat gyűjtött be a ringben, mint a korábbi UFC-világbajnok Tyron Woodley és Anderson Silva. A legnagyobb visszhangot egyértelműen a Mike Tyson, egykori hírhedt és híres nehézsúlyú vitathatatlan profi világbajnok elleni meccse keltette, amelyet a Netflix élőben közvetített 2024-ben, és az óriási érdeklődés miatt bizony többször akadt is a közvetítés.
A mérkőzést Paul nyerte pontozással, de utólag megannyi cikket, feltételezést lehetett olvasni arról, hogy ez egy előre lebeszélt meccs volt, Tyson nem üthette ki Pault, stb., de a lényeg, hogy egészen elképesztő módon a streaming óriás szerint mintegy 108 millió nézője volt az eseménynek a világon.
Ez az összecsapás nemcsak online döntött rekordokat, a helyszínen, a Dallas Cowboys stadionjában mintegy 72 300 néző foglalt helyet, ezzel több mint 18 millió dollárt folyt be csak a jegyekből a meccsre, nem számítva az egyéb kapcsolódó bevételeket. Elvileg csak ezzel az egy bunyóval Jake 40 millió dollárt keresett, kétszer annyit, mint a riválisa.
Komoly pénzek mozdultak meg Paul érkezésével a bokszban
Jake Paul megjelenése a profi bokszban komoly vitákat szült. Egyes hagyományos bokszoló és szakértői körök szkeptikusak, mert szerintük az „influenszer-boksz” puszta show, nem valódi sport. Míg mások azt mondják, hogy Paul és a hasonló profilú internetes sztárok új közönséget hoznak a sportba, fiatalabb rajongókat és friss pénzt a bizniszbe, ezzel megújítva azt. Paul promóciós cége, az MVP, ugyancsak részt vesz a sport átalakításában, mert nemcsak bokszmeccseket szervez, hanem aktívan épít márkát és üzletet.
Ráadásul a még mindig csak 28 éves ökölvívó kapcsán a teljes igazsághoz hozzátartozik az is, hogy már az elejétől kezdve rendkívül komolyan vette a bokszot. Együtt dolgozott olyan legendás edzőkkel, mint BJ Flores vagy Shane Mosley (korábbi többszörös világbajnok). A meccseit edzőtáborokkal, professzionális stábbal készíti elő, nem vicceli el a felkészüléseket. Persze emellett jogos kritika a hagyományos vonalat képviselőktől, hogy az influenszerek háttérbe szorítják azokat a bokszolókat, akik akár már gyerekkoruktól építik a karrierjüket, csak erre teszik fel az életüket. Plusz, hitelességi kérdéseket is felvet a sok, általában nem az ökölvívásból érkező sztár ringbéli jelenléte, ami azért finoman fogalmazva sem tesz jót összességében a sportág szakmaiságának.
A befektetők részéről nézve Paul és a többiek frissességet hoztak a bokszba, a bevételek és a fogyasztók tekintetében legalábbis mindenképpen. Az influenszer-boksz új nézőket vonzott be:
- fiatal Youtube-rajongókat,
- Twitch-közösségeket,
- TikTok-generációt és
- Esports- és gamer közösségeket.
Márpedig ezek a fogyasztók aktívak a közösségi médiában, ami eléréseket, üzleteket generál, fizetőképes kereslettel rendelkeznek és online hajlandóak költeni is.
Paul töretlenül megy előre, ugyanakkor decemberben talán túl nagy fába vágja a fejszéjét azzal, hogy egy nehézsúlyú bombázóval, Anthony Joshuával csap össze Miamiban.
A korábbi bokszvilágbajnok december 19-én csap össze cikkünk hősével nyolc menetes csatában, és a brit óriás várhatóan 50 millió fontot keres majd a mérkőzéssel, amit kollégája szerint könnyedén meg kell nyernie, ha meg akarja őrizni hitelességét.
Márpedig a 36 éves korábbi szuper nehézsúlyú olimpiai bajnok már vett részt ilyen cross fightban azzal a Francis Ngannou-val, aki az MMA világában egy igazi bestiának számít és mégis csak két menetet bírt ki Joshua ellen, csúnya KO-val végezve a ringben. Ngannou esetében még azt is elmondhatjuk, hogy két, súlyban hasonló felépítésű harcos feszült egymásnak, míg Paul alsó hangon 23-25 kg-mal könnyebb, mint decemberi ellenfele. Igaz, Joshua vállalta, hogy a meccsre nem lesz nehezebb 111 kilónál.
A szájkarate természetesen már elkezdődött. „Azt mondták, küzdjek meg egy igazi bunyóssal. Azt mondták, harcoljak olyannal, aki akkora, mint én. Azt mondták, álljak ki egy világbajnok ellen. Én, Jake Joseph Paul ki fogom ütni, legyőzöm és megalázom Anthony Joshuát december 19-én, élőben a Netflixen". A válasz is hamar érkezett: „Jake vagy bárki más jöhet. Nincs kegyelem. Azért vagyok itt, hogy óriási nézettséget hozzak, nagy meccseket vívjak és megdöntsek minden rekordot, miközben higgadt és nyugodt maradok. Jegyezzétek meg, egyre több bunyós fogja megragadni ezeket a lehetőségeket. Én pedig épp most fogom az internetet darabokra törni Jake Paul arcán.”
Ha erre azt írjuk, a boksztapasztalatokat is figyelembe véve, hogy komoly veszélynek teszi ki magát a 28 éves sportoló, akkor még rendkívül finoman fogalmaztunk. Mindenesetre karácsony előtt kiderül, Paul továbbírja-e a tündérmeséjét a profi ökölvívás világában, vagy Joshua egyszer és mindenkorra lezárja a ringbéli pályafutását egy pusztító kiütéssel.