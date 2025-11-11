A Barclays ATP World Tour Finals a Grand Slam-tornák után a legjelentősebb tenisztorna, amelyre minden évben év végén kerül sor, ez most sincs másképpen. A verseny különlegessége, hogy csak az adott év nyolc legeredményesebb férfi teniszezője vehet részt rajta. Hétfőn Jannik Sinner simán, két szettben 7:5, 6:1-re verte kanadai ellenfelét, ráadásul mindezt tette a családja és új párja mellett.

Íme Laila Hasanovic, Jannik Sinner kedvese

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Jannik Sinner már októberben lebukott?

Október végén megírtuk az Origón, hogy Jannik Sinner, a világranglista második helyén élén álló olasz teniszező a hétvégi győzelme után megerősítette, hogy együtt jár a szépséges modellel, Laila Hasanoviccsal. Hasanovic korábban a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fiával, Mickkel élt komoly kapcsolatban. Akkor egy kisebb bécsi tornán volt ott a 25 éves hölgy a játékos mellett, de hétfőn már az úgymond nagy színpadon is megmutatta magát.

Látszott is a megnövekedett figyelem, mert a fotósok kamerái a szokásosnál többször fókuszáltak oda, ahol Sinner családja és kedvese ült. A modell gyakorlatilag már három hete a család tagja, mióta Bécsben nyíltan látták Sinner szüleivel, Hanspeterrel és Siglinde-vel, és még a családi boxban is ült. A mérkőzés után a dél-tiroli teniszező – szándékosan vagy sem – nyilvánosságra hozta a kapcsolatukat. A mérkőzés megnyerése után tartott beszédében így fogalmazott: „Köszönöm a családomnak, a barátnőmnek és mindenkinek, aki otthon támogat. Sokat jelent számomra, hogy a családom és Laila mindig mellettem állnak.” Ezzel egyúttal új szerelmének a nevét is nyilvánosságra hozta akkor.