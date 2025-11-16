Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Link másolása
Vágólapra másolva!
Napjaink teniszének modern klasszikusával dőlt el a férfi teniszezők világbajnoki címének sorsa. A címvédő Jannik Sinner két játszmában győzött a világelső Carlos Alcaraz ellen a torinói ATP-világbajnokságának döntőjében.

A jelenkor két legnagyobb sztárjának a vasárnapi volt a 16. egymás elleni ütközete, előzőleg 10-5-re a spanyol vezetett. Idén hatodik alkalommal és egyben a hatodik döntőben találkoztak - az eddigi ötből háromszor Grand Slam-torna, kettőször pedig ezres besorolású viadal fináléjában -, s az állás 4-1 volt Alcaraz javára. Az idei Grand Slameken testvériesen megosztoztak: az Australian Openen és Wimbledonban Jannik Sinner, a Roland Garroson és a US Openen pedig a 22 éves Carlos Alcaraz ünnepelhetett.

Italy's Jannik Sinner and Spain's Carlos Alcaraz poses ahead of the men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Jannik Sinner és Carlos Alcaraz összesen hat döntőt vívott egymás ellen 2025-ben
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Jannik Sinner szépített Alcaraz ellen

A 24 esztendős olasz mellett szólt, hogy fedett pályán 30 mérkőzés óta veretlen volt, sorozatban harmadik vb-döntőjére készülhetett, a 2023-as finálé óta még szettet sem veszített, és az elmúlt hetekben Bécsben és Párizsban sem talált legyőzőre. A murciai játékos harmadik világbajnokságán szerepelt, de 2022-ben sérülés miatt visszalépett, tavaly pedig nem jutott túl a csoportkörön.

A vasárnapi csata első szettje kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, egészen a tizenkettedik játékig nem volt bréklabda, ekkor Alcaraz előtt nyílt lehetőség, hogy lezárja az első szakaszt, de Sinner hárította a játszmalabdát. Következett a rövidítés, amit a hazai közönség előtt játszó volt világelső megnyert, ezzel hetvenhárom perc elteltével játszmaelőnybe került. A következő felvonásban az első adogatását rögtön elvesztette a dél-tiroli teniszező, de a hatodik játékban visszavette a spanyol előnyét, brékhátrányból megfordította a szettet és az első mérkőzéslabdáját kihasználva megnyerte a találkozót, ezzel megvédte a világbajnoki címét. Az összecsapás 2 óra 4 percig tartott, írja az MTI.

A világranglista első két helyezettjének ez volt a 16. egymás elleni meccse, az összesítésben 10-6-ra a spanyol vezet. Idén a hatodik döntőjüket vívták, ezek közül 4-et nyert meg Alcaraz. Sinner az  elmúlt két évben 4-4 Grand Slamet és ATP 1000-es tornát, valamint két-két ATP-vb-t és Davis-kupát nyert az olasz válogatottal.

Eredmények: egyes, döntő: 
Jannik Sinner (olasz, 2.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6 (7-4), 7:5 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!