A jelenkor két legnagyobb sztárjának a vasárnapi volt a 16. egymás elleni ütközete, előzőleg 10-5-re a spanyol vezetett. Idén hatodik alkalommal és egyben a hatodik döntőben találkoztak - az eddigi ötből háromszor Grand Slam-torna, kettőször pedig ezres besorolású viadal fináléjában -, s az állás 4-1 volt Alcaraz javára. Az idei Grand Slameken testvériesen megosztoztak: az Australian Openen és Wimbledonban Jannik Sinner, a Roland Garroson és a US Openen pedig a 22 éves Carlos Alcaraz ünnepelhetett.

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz összesen hat döntőt vívott egymás ellen 2025-ben

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Jannik Sinner szépített Alcaraz ellen

A 24 esztendős olasz mellett szólt, hogy fedett pályán 30 mérkőzés óta veretlen volt, sorozatban harmadik vb-döntőjére készülhetett, a 2023-as finálé óta még szettet sem veszített, és az elmúlt hetekben Bécsben és Párizsban sem talált legyőzőre. A murciai játékos harmadik világbajnokságán szerepelt, de 2022-ben sérülés miatt visszalépett, tavaly pedig nem jutott túl a csoportkörön.

JANNIK SINNER YOU ARE UNREAL.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/2p8aL3uLzC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025

A vasárnapi csata első szettje kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, egészen a tizenkettedik játékig nem volt bréklabda, ekkor Alcaraz előtt nyílt lehetőség, hogy lezárja az első szakaszt, de Sinner hárította a játszmalabdát. Következett a rövidítés, amit a hazai közönség előtt játszó volt világelső megnyert, ezzel hetvenhárom perc elteltével játszmaelőnybe került. A következő felvonásban az első adogatását rögtön elvesztette a dél-tiroli teniszező, de a hatodik játékban visszavette a spanyol előnyét, brékhátrányból megfordította a szettet és az első mérkőzéslabdáját kihasználva megnyerte a találkozót, ezzel megvédte a világbajnoki címét. Az összecsapás 2 óra 4 percig tartott, írja az MTI.

Four Slams, two ATP Finals, four Masters 1000s, two Davis Cups.



Jannik Sinner just had one of the greatest 24-month runs of all time. pic.twitter.com/JQfXETCGW1 — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 16, 2025

A világranglista első két helyezettjének ez volt a 16. egymás elleni meccse, az összesítésben 10-6-ra a spanyol vezet. Idén a hatodik döntőjüket vívták, ezek közül 4-et nyert meg Alcaraz. Sinner az elmúlt két évben 4-4 Grand Slamet és ATP 1000-es tornát, valamint két-két ATP-vb-t és Davis-kupát nyert az olasz válogatottal.

Eredmények: egyes, döntő:

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6 (7-4), 7:5

