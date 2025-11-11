John Cena, aki karrierje utolsó mérkőzésének egyikén szülőállamában, Massachusettsben lépett ringbe, szenvedélyes beszédet tartott, miután Paul „Triple H” Levesque, a WWE tartalomért felelős igazgatója bemutatta őt. Az interkontinentális bajnok Dominik Mysterio azonban megszakította Cena búcsúbeszédét Bostonban, és gúnyosan azt mondta, ő jobb, mint Cena volt a legjobb formájában. Levesque ekkor úgy döntött, hogy Mysterio azonnal meg kell, védje a címét Cena ellen. Mysterio mondhatjuk, hogy szokásához híven megpróbálta csalással elérni a győzelmet, de Cena végül, ahogy a lenti videón is látható, győzedelmeskedett.

John Cena az egyik legerősebb pankrátor a WWE-nél

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Cena ezzel teljesítette a Grand Slamet?

Igen, mivel a 17-szeres WWE világbajnok újabb elismeréssel gazdagította legendás karrierjét, miután november 10-én, hétfőn megnyerte az Interkontinentális Bajnoki címet a Raw műsorban. Ez egy újabb mérföldkő a jövőbeli WWE Hall of Famer számára, mivel megszerezte az egyetlen címet, amelyet még soha nem nyert meg. A WWE története során számos cím jött és ment, de a Grand Slam teljesítésének alapvető kritériumai vannak. Ahhoz, hogy Grand Slam bajnokká váljon, egy WWE-sztárnak a következő címeket kell megszereznie:

WWE bajnoki címet,

Interkontinentális bajnoki címet,

Egyesült Államok bajnoki címet és

Tag Team bajnoki címet.

John Cena többször is megnyerte a többi címet, ő lett az első 17-szeres WWE bajnok, valamint ötszörös Egyesült Államok bajnok és négyszeres Tag Team bajnok is korábbról, de most meglett az interkontinentális bajnoki cím is a vitrinbe.