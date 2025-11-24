A magyar karateválogatott egy kisebb kerettel (7 versenyző), 2 edző és 2 versenybíró kíséretében, csütörtökön utazik el a portugáliai (Portimao) ESKA Európa-bajnokságra. A kiutazó versenybírók a kontinenstornára Schneider László és Forgó László mesterek lesznek.

Portugáliában lesz a karate Európa-bajnokság

Fotó: Magyar JKA Karate Szövetség

A magyar karateválogatott kis csapattal kel útra

Ahogy fentebb is írtuk, kisebb különítmény utazik el az Eb-re, név szerint a versenyzők: Iglódi Bence, Képes-Harjay Sára, Pétervári Kata, Takács Nikolett, Medve Natália, Takács Csenge és Dancs Lora lesznek. A szövetségi kapitány Német Szabolcs (természetesen ő is utazik), az edző pedig Takács Csaba.

A torna péntek délután kezdődik a kadet korosztállyal , szombaton ifjúsági- és junior kategória lesz, majd vasárnap a felnőtt versenyzők mérik össze tudásokat és ügyességüket.