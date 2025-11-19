A vizes sportok világszövetségének (World Aquatics) közleményéből kiderül, hogy a három állomásos széria október 1. és 3. között Bakuban indul, öt nappal később Taskentben versenyeznek a legjobbak, majd október 15. és 17. között Asztanában zárul a sorozat, amelynek ismét az olimpiai bajnok, rövidpályás világcsúcstartó, Kós Hubert lehet az egyik legnagyobb sztárja.

Kós Hubert újabb országokban nyerhet aranyérmeket és dönthet rekordokat

Kós Hubert újabb motivációja

„A 2025-ös vk-sorozat hihetetlen élmény volt számomra, és büszke vagyok arra, ahogyan az egész szezonban versenyeztem. A jövő évi Selyemút útvonal teljesen új, és ez izgalmas. Bár a következő évre vonatkozó programom még nem végleges, a három történelmi jelentőségű városban való versenyzés mindenképpen egy új és egyedi dimenziót ad a világkupának” – idézte a World Aquatics hírleve az olimpiai bajnok Kós Hubertet, aki az idei, Észak-Amerikában rendezett sorozat összetett győztese lett, mivel mindhárom állomáson megnyerte mindegyik hátúszó számot, közben pedig 100 és 200 méteren is rövidpályás világcsúcsot állított fel.

