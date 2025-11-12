A kiadott program szerint a 200 méter hátúszás és a 200 méter vegyes döntőjét egyaránt a hatodik úszónapon, azaz július 27-én, csütörtökön rendezik meg, a két finálé között körülbelül 75 perces „pihenőre” lenne csak ideje az előbbi számban olimpiai címvédő Kós Hubertnek, aki a szingapúri világbajnokságon utóbbi számban is egy bronzéremmel tért vissza.

Kós Hubert nagyon nehéz döntés előtt áll

Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubertnek döntenie kell

A Párizsban négy aranyérmet szerző francia Leon Marchand hazai környezetben a 200 mell-200 pillangó duplájával hajtott végre sporttörténeti tettet, erre azonban Los Angelesben nem lesz szüksége, a két szám döntőjét ugyanis más napokon rendezik meg, ugyanakkor előbbi középdöntője közel van a 200 méter vegyes fináléjához.

Érdekesség, hogy az úszóversenyek zárónapján - amely egyben a játékok utolsó napja, július 30-a - négy női és csak egy férfi számban hirdetnek győztest, és rá másfél órával kezdődik a záróünnepség.

(MTI)