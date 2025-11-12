Bár az európai szövetség versenyein nincs hivatalos szintidő, a kapitány ezúttal is meghúzta a határt: a két évvel ezelőtti, romániai Otopeniben rendezett Eb-döntők nyolcadik helyezett idejét kellett megúszni a nevezéshez. Ezt 22 sportoló teljesítette, akár a mostani debreceni ob-n, akár korábban, például a budapesti világbajnokságon. De mi lesz az olimpiai bajnok Kós Hubert indulásával?

A két legnagyobb magyar sztár, Kós Hubert (b) és Milák Kristóf (k) sem lesz ott az Eb-n

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Kós Hubert kimarad, de Marchand sem lesz ott Lengyelországban.

A csapatból ezúttal hiányzik Kós Hubert, az idei világkupa-sorozat összetett győztese, aki októberben világcsúcsot úszott 100 és 200 méter háton.

Edzője, Bob Bowman úgy döntött, hogy tanítványa nem indulhat a kontinensviadalon. A szakember inkább egy amerikai versenyen szeretné látni Kóst, miután a coloradói magaslati edzőtábor után a jövő év elején esedékes NCAA-döntőben címvédés a cél a texasi egyetemnél.

Ugyanezen okból Bowman nem engedi el francia tanítványát, a szintén olimpiai bajnok Leon Marchand-t sem, aki ugyancsak az amerikai egyetemi bajnokságra koncentrál.

A magyar válogatottból Milák Kristóf sem lesz ott Lublinban. Az olimpiai aranyérmes a hírek szerint egyelőre csak szárazföldi edzéseket végez, , és a rövidpályás országos bajnokságon sem versenyzett.

Betlehem Dávid elindul az Eb-n

Kérdéses volt, de eldőlt: a csapatban ott lesz Betlehem Dávid, aki a múlt heti debreceni országos bajnokság legjobb férfi versenyzője lett. 1500 méter gyorson a világ idei legjobb eredményével győzött, és összesítésben is az ob legeredményesebb úszója volt. Őt Wladár Sándor szövetségi elnök győzte meg az indulásról, miután korábban nem volt biztos benne, hogy vállalja a rövidpályás Eb-részvételt.

Betlehem Dávidot (b) Wladár Sándor elnök győzte meg az Eb-indulásról

Forrás: hunswim.com

A magyar úszósport több nagy visszatérőt és kiemelkedő formában lévő versenyzőt is küld az Eb-re. Ott lesz a világbajnok Sárkány Zalán, aki 800 méter gyorson országos csúccsal nyert a világkupa-sorozatban, valamint az Egyesült Államokban tanuló Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra is hazatér a kontinensviadalra.

A csapatban újoncként mutatkozik be Zsebők Laura, a Vasas 19 éves tehetsége, aki 200 méter vegyesen teljesítette a szintet, és több számban is rajtkőre állhat majd.

Válogatási elvek és váltóesélyek

A válogatás elve szerint, aki egy számban megússza a szintet, az edzője dönthet arról, hogy további távokon is nevezze-e tanítványát.