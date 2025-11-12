Bár az európai szövetség versenyein nincs hivatalos szintidő, a kapitány ezúttal is meghúzta a határt: a két évvel ezelőtti, romániai Otopeniben rendezett Eb-döntők nyolcadik helyezett idejét kellett megúszni a nevezéshez. Ezt 22 sportoló teljesítette, akár a mostani debreceni ob-n, akár korábban, például a budapesti világbajnokságon. De mi lesz az olimpiai bajnok Kós Hubert indulásával?
Kós Hubert kimarad, de Marchand sem lesz ott Lengyelországban.
A csapatból ezúttal hiányzik Kós Hubert, az idei világkupa-sorozat összetett győztese, aki októberben világcsúcsot úszott 100 és 200 méter háton.
Edzője, Bob Bowman úgy döntött, hogy tanítványa nem indulhat a kontinensviadalon. A szakember inkább egy amerikai versenyen szeretné látni Kóst, miután a coloradói magaslati edzőtábor után a jövő év elején esedékes NCAA-döntőben címvédés a cél a texasi egyetemnél.
Ugyanezen okból Bowman nem engedi el francia tanítványát, a szintén olimpiai bajnok Leon Marchand-t sem, aki ugyancsak az amerikai egyetemi bajnokságra koncentrál.
A magyar válogatottból Milák Kristóf sem lesz ott Lublinban. Az olimpiai aranyérmes a hírek szerint egyelőre csak szárazföldi edzéseket végez, , és a rövidpályás országos bajnokságon sem versenyzett.
Betlehem Dávid elindul az Eb-n
Kérdéses volt, de eldőlt: a csapatban ott lesz Betlehem Dávid, aki a múlt heti debreceni országos bajnokság legjobb férfi versenyzője lett. 1500 méter gyorson a világ idei legjobb eredményével győzött, és összesítésben is az ob legeredményesebb úszója volt. Őt Wladár Sándor szövetségi elnök győzte meg az indulásról, miután korábban nem volt biztos benne, hogy vállalja a rövidpályás Eb-részvételt.
A magyar úszósport több nagy visszatérőt és kiemelkedő formában lévő versenyzőt is küld az Eb-re. Ott lesz a világbajnok Sárkány Zalán, aki 800 méter gyorson országos csúccsal nyert a világkupa-sorozatban, valamint az Egyesült Államokban tanuló Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra is hazatér a kontinensviadalra.
A csapatban újoncként mutatkozik be Zsebők Laura, a Vasas 19 éves tehetsége, aki 200 méter vegyesen teljesítette a szintet, és több számban is rajtkőre állhat majd.
Válogatási elvek és váltóesélyek
A válogatás elve szerint, aki egy számban megússza a szintet, az edzője dönthet arról, hogy további távokon is nevezze-e tanítványát.
A női váltók számára kisebb hátrány, hogy a rövidpályás Eb-programban kizárólag 4×50 méteres számok szerepelnek, így a világbajnoki ezüstérmes 4×200-as gyorsváltó most nem indulhat. A sprinttávokon azonban több magyar négyes is vízbe ugrik.
Történelmi sikerek és hagyományok
Két éve, a romániai Otopeniben a magyar válogatott két ezüstöt és három bronzérmet szerzett. A legemlékezetesebb magyar szereplés továbbra is a 2015-ös netanyai Eb, ahol Hosszú Katinka és Cseh László vezetésével 11 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel zárt a csapat az éremtáblázat élén.
Hosszú Katinka és Cseh László a rövidpályás Eb-k történetének legeredményesebb versenyzői: Hosszúnak 20 arany, 4 ezüst és 2 bronz, Csehnek 19 arany, 3-3 ezüst és bronz érme van. Magyarország eddig 68 arany-, 42 ezüst- és 34 bronzérmet szerzett a rövidpályás Európa-bajnokságok történetében.
A magyar rövidpályás Európa-bajnoki csapat – Lublin, 2025:
férfiak:
Betlehem Dávid – 400, 800, 1500 m gyors
Holló Balázs – 200 m gyors, 200 m mell, 400 m vegyes
Jászó Ádám – 50, 100 m gyors, 50, 100, 200 m hát
Kovács Benedek – 50, 100, 200 m hát
Márton Richárd – 400 m gyors, 100, 200 m pillangó
Németh Nándor – 50, 100, 200 m gyors
Sárkány Zalán – 400, 800, 1500 m gyors, 400 m vegyes
Szabó Szebasztián – 50 m gyors, 50 m pillangó
Zombori Gábor – 100, 200, 400 m vegyes, 200 m mell
nők:
Ábrahám Minna Lilla – 50, 100, 200, 400 m gyors
Fángli Henrietta – 50, 100, 200 m mell
Ilyés Laura – 200 m pillangó
Késely Ajna – 400, 800, 1500 m gyors
Komoróczy Lora – 50 m pillangó, 50, 100 m hát
Mihályvári-Farkas Viktória – 1500 m gyors
Molnár Dóra – 50, 100, 200 m hát
Pádár Nikolett – 100, 200, 400 m gyors
Sebestyén Dalma – 100, 200 m vegyes, 50 m mell
Senánszky Petra – 50, 100 m gyors
Szabó-Feltóthy Eszter – 200 m hát, 200, 400 m vegyes
Ugrai Panna – 100, 200 m gyors, 100, 200 m pillangó
Zsebők Laura – 200, 400 m gyors, 200 m mell, 200 m vegyes
