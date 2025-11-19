Az amerikai tréner, aki számos kiváló úszóval - köztük a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelsszel - dolgozott, illetve dolgozik együtt, szerdán online tartott előadást a Sport Forum Hungary résztvevőinek, mások mellett a Magyar Úszó Szövetség mentor programjában résztvevőinek, a beszélgetés során pedig természetesen szóba került a tavaly Párizsban olimpiai aranyérmes Kós Hubert is.

Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

Kós Hubert tökéletes technikával érkezett

„Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszó technikával érkezett hozzám, a magyar edzők elképesztő munkát végeztek vele. Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük” - idézi az MTI a Texas Egyetem csapatának trénerét.

Bob Bowman arról is beszélt, Kóst azt követően, hogy megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyesúszónak. Megjegyezte, ez ugyan hosszú távú célnak jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának. Ez pedig Kós esetében a hátúszásban történt meg, amiben végül meg is nyerte 200 méteres számot a párizsi olimpián.