Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bob Bowman, minden idők egyik legsikeresebb úszóedzője szerint a magyar szakemberek elképesztő munkát végeztek az olimpiai és világbajnok Kós Huberttel. Kiemelte, hogy amikor elkezdett dolgozni Kós Huberttel, a magyar úszó tökéletes technikával érkezett hozzá.

Az amerikai tréner, aki számos kiváló úszóval - köztük a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelsszel - dolgozott, illetve dolgozik együtt, szerdán online tartott előadást a Sport Forum Hungary résztvevőinek, mások mellett a Magyar Úszó Szövetség mentor programjában résztvevőinek, a beszélgetés során pedig természetesen szóba került a tavaly Párizsban olimpiai aranyérmes Kós Hubert is.

Az olimpiai bajnok Kós Hubert úgy érzi, bőven van még tartalék az úszásában
Kós Hubert két világcsúccsal zárta a rövidpályás úszó-világkupa sorozatot
Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

Kós Hubert tökéletes technikával érkezett

„Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszó technikával érkezett hozzám, a magyar edzők elképesztő munkát végeztek vele. Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük” - idézi az MTI a Texas Egyetem csapatának trénerét.

Bob Bowman arról is beszélt, Kóst azt követően, hogy megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyesúszónak. Megjegyezte, ez ugyan hosszú távú célnak jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának. Ez pedig Kós esetében a hátúszásban történt meg, amiben végül meg is nyerte 200 méteres számot a párizsi olimpián.

  • kapcsolódó cikkek:
Kós Hubert 2026-ban fejest ugrik az ismeretlenbe
Szörnyű döntést kell hamarosan meghoznia Kós Hubertnek
Edzője nem engedi indulni az Eb-n a magyar olimpiai bajnokot
Kós Hubert felfedte a világcsúcsokat érő titkos fegyverét
Rengeteg pénztől fosztják meg Kós Hubertet – olimpiai bajnok úszónk is megszólalt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!