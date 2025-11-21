A World Boxing honlapján olvasható, hogy az amatőrként olimpiai, világ- és Európa-bajnok, hivatásosként világbajnok bokszoló, Kovács István a kazah Gennagyij Golovkinnal, a thaiföldi Chaiwat Chotima és a kanadai Ryan O’Shea-vel pályázik a három alelnöki poszt egyikére.

Kovács István az egyik alelnökjelölt az ökölvívó világszövetségnél

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Kovács István a nemzetközi szövetség alelnöke lehet

Kovács „Kokó” István ezen kívül az elnökségi tagságra is kandidál – adta hírül az MTI.

Az biztos, hogy új elnöke lesz a szervezetnek, hiszen a holland Boris van der Vorst két hónapja bejelentette, hogy nem jelölteti magát. Az elnöki posztra ketten pályáznak, Golovkin és a görög Mariolisz Harilaosz.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség idén februárban csatlakozott a WB-hez.