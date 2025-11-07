Live
A magyar légtornászok a világ élvonalába repültek. A magyar versenyzők összesen 40 érmet – köztük 17 aranyat – szereztek a légtorna művészeti világbajnokságon, amelyet október végén rendeztek meg az olaszországi Cesenaticóban.

A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) tájékoztatása szerint a légtorna művészeti világbajnokságon 22 ország mintegy 600 versenyzője vett részt. Magyarországot 88 sportoló képviselte, akik 97 versenyszámban indultak, és 17 arany-, 16 ezüst- és 7 bronzérmet nyertek.

17 arany-, 16 ezüst- és 7 bronzérmet nyertek a magyarok a légtorna művészeti világbajnokságon Forrás: MALESZ
Forrás: MALESZ

A művészeti világbajnokság különlegessége, hogy itt a gyakorlat művészi értéke számít a leginkább: a versenyzők kellékeket, díszleteket és videóhátteret is használhatnak, a legtöbb pontot pedig az összhatásra lehet kapni, maximum 100 pontot.

Idén két magyar produkció is elérte ezt a legmagasabb művészi pontszámot.

Remeklő magyar sportolók a légtorna vb-n

A világbajnokság legmagasabb összpontszámát is magyar sportoló, Dancz Boglárka szerezte meg. A magyar indulók silk, karika és hammock kategóriákban is remekeltek, emellett idén először szerepelt a programban a lengőrúd versenyszám, amelyben két magyar aranyérem született: Maródi Bori a Junior B Competitive kategóriában lengőrúdon és karikán is aranyérmet nyert, míg Giret Minka a Senior Competitive korosztályban lengőrúdon első, karikán pedig második helyezést ért el.

„Sportolóink nemcsak fizikálisan, de mentálisan is elképesztően erősek. Kifejezőek, bátrak, és mernek önmaguk lenni a levegőben. Ez az, ami igazán kiemeli őket a mezőnyből” – értékelte a vb-t Simkó Georgina, a MALESZ alelnöke.

Hozzátette, hogy a világbajnokság helyszíne, Cesenatico az Adriai-tenger partján fekvő olasz üdülőváros volt, ahol „a feszült, érzelmekkel teli versenyek után a magyar sportolók a tengerparton engedték ki a fáradt gőzt. Naplementés séták, közös elmélyülés, csapatos ünneplés – a nagy érmek és személyes győzelmek után.”

A magyar légtornászok szárnyalása – érmek, naplementék, diadalok

Mint Simkó kiemelte, a légtorna világszerte egyre népszerűbb, egyszerre esztétikus művészet, komoly fizikai kihívás és sokak számára önismereti út. A Magyar Levegősportok Szövetsége évek óta dolgozik azon, hogy a rúd- és légtorna Magyarországon is megkapja azt az elismerést, amit külföldön már élvez.

Budaörsre figyel majd a világ

„A mostani világbajnoki éremszám üzenete egyértelmű: Magyarország légtorna-nagyhatalom lett” – hangsúlyozta az alelnök.

A szövetség közleménye szerint az év egyik legnagyobb eseménye még hátravan:

december 9. és 14. között Budaörs ad otthont a rúdsport és légtorna világbajnokságnak

(Pole & Aerial Sports World Championship 2025), amely a művészeti világbajnoksággal szemben elsősorban a technikai elemekre és a sportteljesítményre koncentrál.

