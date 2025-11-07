„Rendben vagyok, már csak fel kell épülni! Szombatig még a kórházban maradok, megfigyelnek, és gyógytorna is vár rám” – mondta az ESMTK klasszisa, Losonczi Dávid.

Losonczi Dávid már mosolyogni is tudott a kórházi ágyáról

Fotó: Magyar Birkózó Szövetség

Losonczi Dávid: Bevérzett a térdem

Losonczi elmondta, hogy a szalagszakadást az első huszonnégy órában vagy csak hat héttel később lehet megműteni. „Az elveszített elődöntőt követően másnap vállaltam, hogy kiállok a bronzmérkőzésre, így az első opció szóba sem jöhetett. Bevizesedett, bevérzett a térdem, a gyorsabb felépülés érdekében meg kellett várni, amíg elmúlik a gyulladás, ezért műtöttek most pénteken” – tette hozzá.

A 25 éves birkózó szerint fontos tanulság, hogy egy rossz mozdulat bármikor véget vethet egy karriernek, ezért most minden erejét a felépülésére fordítja.

Nyolc hónapos kihagyás vár Losonczira

A magyar klasszisra nyolc hónapos rehabilitáció vár, de optimistán tekint a jövőbe. „Nem bántam meg, hogy kiálltam a bronzmeccsre, ha bennem marad a kérdőjel, hogy mi lett volna, ha, akkor most még rosszabbul érezném magam.”

Az elkövetkező időt arra fordítom, hogy fizikailag és mentálisan is megújuljak. Próbálom az érem jó oldalát nézni, szerintem csak így lehet boldogulni az életben

– mondta a sportoló, aki a zágrábi világbajnokságon végül ötödik lett.

Nagylelkű gesztusok a bajnoktól

Losonczi nemcsak a szőnyegen mutat példát, hanem azon kívül is. Az idei világversenyeken szerzett jutalmait kiegészítve 15 millió forintot ajánlott fel a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Templom felújítására, hogy támogassa a közösség megújulását.

A birkózó elmondta, hogy Pesterzsébethez erős érzelmi szálak fűzik, és ezzel a gesztussal szeretné meghálálni a közösség támogatását, amely gyerekkora óta végigkísérte pályafutását.

A világ- és Európa-bajnok sportoló emellett korábban felajánlotta 16 millió forintos olimpiai pénzjutalmát a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a Magyar Birkózó Szövetségnek. Az összegből sportolói támogatás, utánpótlás-nevelés és a birkózás népszerűsítését célzó programok valósulhatnak meg.

Losonczi Dávid jelenleg a rehabilitációra koncentrál, és eltökélt célja, hogy a felépülése után ismét a világ élvonalába kerüljön.