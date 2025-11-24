Luke Littler ezúttal Nathan Aspinallt győzte le 11–8-ra a döntőben, ezzel bebizonyítva, miért vezeti magabiztosan a világranglistát.

Luke Littler teljesítményét látva most már tényleg elfogytak a szavak

Fotó: Luke Littler/X

Luke Littler megállíthatatlan

A mérkőzés elején még fej fej mellett haladtak, de tíz leg után Littler kétpontos előnybe került, amit később 8–4-re növelt. Bár Aspinall egy rövid időre visszakapaszkodott 8–6-ra, a tinisztár kulcspillanatokban újra kézbe vette az irányítást, és a 14. legben dobott duplát követően már csak két sikerre volt szüksége a trófeához.

Aspinall nem adta olcsón a bőrét, bullos kiszállóval szépített 9–7-re, de Littler higgadtan fejezte be a mérkőzést, duplahatossal lezárva az izgalmas finálét.

A 103,33-as átlaggal játszó angol 120 000 fontot kasszírozott, és immár minden jelentős televíziós dartsversenyt megnyert – mindezt még 19 éves kora előtt.

This feeling never gets old❤️ players championship finals ticked off the list🫡 pic.twitter.com/oUc4ZS84e9 — Luke Littler (@LukeTheNuke180) November 23, 2025

A warringtoni játékos 2025-ben már elhódította a PDC-világbajnoki címet, megnyerte az UK Opent, a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Grand Slam of Dartsot, és most a Players Championship Finalst is. Ha jövőre sikerül elnyernie a Masters és a European Championship címét, teljessé válhat a trófeasorozata – olyan bravúrt érve el, amire eddig senki sem volt képes ilyen fiatalon.

Luke Littler has now won EIGHT of the 10 different PDC majors in just two years. Absolutely insane. pic.twitter.com/xdW6jB9nL1 — Chris Hammer (@ChrisHammer180) November 23, 2025

Nem volt könnyű, de nagyon büszke vagyok, hogy ez is megvan a listámról. Már csak kettő hiányzik

– mondta Littler a győzelem után. „Nathan kiváló formában volt, ezért keményen kellett küzdenem. Minden ott van, ahol kell – most jöhet a nagy karácsonyi torna.”

A finálé veszteseként 60 000 fontot kereső Nathan Aspinall sportszerűen méltatta fiatal ellenfelét:

„Fantasztikus hétvégém volt, bár teljesen kivagyok. Luke elképesztő, amit ő csinál a dartsban, az mindannyiunkat inspirál. Csak örülök, hogy részese lehettem ennek.”

Littler ezzel az elképesztő sikerével még nagyobb favoritként érkezhet az év végi világbajnokságra, ahol a legendás Sid Waddell-trófea megvédésére készül.