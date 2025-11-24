Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfogytak a szavak. A mindössze 18 éves Luke Littler tovább írja a darts történelmét – a sportág világelsője elképesztő formában diadalmaskodott a Players Championship Finals döntőjében, megszerezve idei hatodik nagy tévés címét.

Luke Littler ezúttal Nathan Aspinallt győzte le 11–8-ra a döntőben, ezzel bebizonyítva, miért vezeti magabiztosan a világranglistát.

Luke Littler teljesítményét látva most már tényleg elfogytak a szavak
Luke Littler teljesítményét látva most már tényleg elfogytak a szavak 
Fotó: Luke Littler/X

Luke Littler megállíthatatlan

A mérkőzés elején még fej fej mellett haladtak, de tíz leg után Littler kétpontos előnybe került, amit később 8–4-re növelt. Bár Aspinall egy rövid időre visszakapaszkodott 8–6-ra, a tinisztár kulcspillanatokban újra kézbe vette az irányítást, és a 14. legben dobott duplát követően már csak két sikerre volt szüksége a trófeához.  

Aspinall nem adta olcsón a bőrét, bullos kiszállóval szépített 9–7-re, de Littler higgadtan fejezte be a mérkőzést, duplahatossal lezárva az izgalmas finálét. 

A 103,33-as átlaggal játszó angol 120 000 fontot kasszírozott, és immár minden jelentős televíziós dartsversenyt megnyert – mindezt még 19 éves kora előtt.  

A warringtoni játékos 2025-ben már elhódította a PDC-világbajnoki címet, megnyerte az UK Opent, a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Grand Slam of Dartsot, és most a Players Championship Finalst is. Ha jövőre sikerül elnyernie a Masters és a European Championship címét, teljessé válhat a trófeasorozata – olyan bravúrt érve el, amire eddig senki sem volt képes ilyen fiatalon.  

Nem volt könnyű, de nagyon büszke vagyok, hogy ez is megvan a listámról. Már csak kettő hiányzik

– mondta Littler a győzelem után. „Nathan kiváló formában volt, ezért keményen kellett küzdenem. Minden ott van, ahol kell – most jöhet a nagy karácsonyi torna.”  

A finálé veszteseként 60 000 fontot kereső Nathan Aspinall sportszerűen méltatta fiatal ellenfelét:  

„Fantasztikus hétvégém volt, bár teljesen kivagyok. Luke elképesztő, amit ő csinál a dartsban, az mindannyiunkat inspirál. Csak örülök, hogy részese lehettem ennek.”  

Littler ezzel az elképesztő sikerével még nagyobb favoritként érkezhet az év végi világbajnokságra, ahol a legendás Sid Waddell-trófea megvédésére készül.

  • Kapcsolódó cikkek:
Elszabadult a pokol, sugárban hányták össze egymást a Premier League sztárjai – videó
Hatszor megbukott, most végre ünnepelhet: megérdemli az álomautót a világbajnok sztár?
Alig lehet ráismerni a sztárjátékosra: hihetetlen, mennyit változott pár hónap alatt – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!