Luke Littler ezúttal Nathan Aspinallt győzte le 11–8-ra a döntőben, ezzel bebizonyítva, miért vezeti magabiztosan a világranglistát.
Luke Littler megállíthatatlan
A mérkőzés elején még fej fej mellett haladtak, de tíz leg után Littler kétpontos előnybe került, amit később 8–4-re növelt. Bár Aspinall egy rövid időre visszakapaszkodott 8–6-ra, a tinisztár kulcspillanatokban újra kézbe vette az irányítást, és a 14. legben dobott duplát követően már csak két sikerre volt szüksége a trófeához.
Aspinall nem adta olcsón a bőrét, bullos kiszállóval szépített 9–7-re, de Littler higgadtan fejezte be a mérkőzést, duplahatossal lezárva az izgalmas finálét.
A 103,33-as átlaggal játszó angol 120 000 fontot kasszírozott, és immár minden jelentős televíziós dartsversenyt megnyert – mindezt még 19 éves kora előtt.
A warringtoni játékos 2025-ben már elhódította a PDC-világbajnoki címet, megnyerte az UK Opent, a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Grand Slam of Dartsot, és most a Players Championship Finalst is. Ha jövőre sikerül elnyernie a Masters és a European Championship címét, teljessé válhat a trófeasorozata – olyan bravúrt érve el, amire eddig senki sem volt képes ilyen fiatalon.
Nem volt könnyű, de nagyon büszke vagyok, hogy ez is megvan a listámról. Már csak kettő hiányzik
– mondta Littler a győzelem után. „Nathan kiváló formában volt, ezért keményen kellett küzdenem. Minden ott van, ahol kell – most jöhet a nagy karácsonyi torna.”
A finálé veszteseként 60 000 fontot kereső Nathan Aspinall sportszerűen méltatta fiatal ellenfelét:
„Fantasztikus hétvégém volt, bár teljesen kivagyok. Luke elképesztő, amit ő csinál a dartsban, az mindannyiunkat inspirál. Csak örülök, hogy részese lehettem ennek.”
Littler ezzel az elképesztő sikerével még nagyobb favoritként érkezhet az év végi világbajnokságra, ahol a legendás Sid Waddell-trófea megvédésére készül.
