Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

A Magyar Atlétika Facebook-oldalán jelent meg a szomorú hír a két magyar atléta haláláról. Ebben a szövetség hivatalos közösségi oldala leírta, hogy életének 81. évében elhunyt Fejér Géza, a Budapest Honvéd 41-szeres válogatott, hatszoros csúcstartó, örökös bajnok dobója. Súlyt is lökött, diszkoszt és kalapácsot is vetett, de az egyéni csúcsai alapján (18.24, 66.92, 62.94) egyértelműen diszkosszal volt képes a legkiemelkedőbb teljesítményre: ebben a versenyszámban Európa-bajnoki bronzérmes volt 1971-ben és olimpiai ötödik 1972-ben. A szakág igazi aranykorának volt az egyik fenoménja, aki edzőként is maradandót alkotott, utánozhatatlan humora, a legendás történetei pedig ugyancsak örökre az őt ismerőkkel maradnak. Ahogy tanítványai emlékeznek: megállt a levegő a dobófészerben, amikor belépett.

A két kiváló magyar atléta, akiket gyászol a sportvilág

Fotó: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics

Két fantasztikus magyar atléta hagyott itt minket

Életének 71. évében elhunyt Tóth László, a Budapest Honvéd és a Csepel 24-szeres válogatott, 16-szoros bajnok középtávfutója. Az egyéni csúcsai ma is tiszteletet parancsolóak, és ennyi év elteltével is versenyképesek lennének itthon: 800 méteren 1:49.99-et, 1500-on 3:38.40-et, 3000-en 7:56.95-öt, 5000-en 14:00.40-et tudott. Rá is igaz, hogy külföldön is letette a névjegyét: az 1981-es fedett pályás Európa-bajnokságon hatodik lett legerősebb számában, az 1500 méteren. Ez volt a legjobb éve, a már említett szabadtéri egyénije is ebből az esztendőből származik. Egészen 1989-ig, 34 éves koráig aktív volt.