Az 50 éves amerikai atléta, Marion Jones az utóbbi években eltűnt a reflektorfényből, de most az Instagramon osztotta meg követőivel élete egyik legnehezebb pillanatát.

Marion Jones-t egykor milliók imádták

Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Mi történt? Marion Jones egy lépcsőn is alig tud lemenni

A videón látszik, ahogy minden lépésért küzd, kapaszkodik a korlátba, és láthatóan fájdalmak gyötrik. Posztját így kommentálta:

Épphogy tartják magukat, tesó, de még mindig állunk.

A rajongók szinte azonnal elárasztották a bejegyzést: több mint 180 ezer lájk és négyezer támogató üzenet érkezett. „Áldás rád! Sok erőt kívánok, és imádkozom, hogy a fájdalom végleg elmúljon” – írta egyik követője.

Mások pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a sportolók igazi valósága: „A test nem felejt. Az ízületek és a térdek mindig emlékeztetnek arra, hogy hol a határ.”

Jones 2020-ban kapott lesújtó diagnózist: neuromyelitis optica, vagy más néven Devic-szindróma, egy ritka autoimmun betegség támadta meg az idegrendszerét, amely átmenetileg részlegesen lebénította. „Ismét meg kellett tanulnom járni. Letaglózó volt hallani, hogy egy autoimmun betegséggel kell együtt élnem” – mondta korábban.

Jone élete korábban sem volt éppen egyszerű: amikor kiderült, hogy tiltott teljesítményfokozó szereket használt, megfosztották olimpiai érmeitől, sőt, fél év börtönre is ítélték. Most, húsz évvel később, élete újabb fájdalmas fejezetéhez érkezett.

Az egykori sztársportoló azonban próbál kitartani. A betegsége ellenére is fut, versenyez, és idén is edzett, hogy elindulhasson a berlini maratonon, miután tavaly már teljesítette a chicagói távot. Bár teste gyenge, akarata töretlen – még ha most egy lépcsőről való lejutás is felér számára egy újabb megméretéssel.