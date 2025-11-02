Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb rossz hír. Marozsán Fábián vádlisérülés miatt visszalépett a vasárnap délután kezdődő athéni, keménypályás tenisztornától. Ezzel a szezonja is véget ért.

A 26 éves játékos menedzsmentjének vasárnapi tájékoztatása szerint Marozsán Fábián "ugyan kiutazott a görög fővárosba, de csapatával arra a döntésre jutott, hogy nem vállalja a játékot", így számára véget ért a 2025-ös versenyszezon.

Marozsán Fábián számára véget ért az idény
Marozsán Fábián számára véget ért az idény
Fotó: JADE GAO / AFP

Marozsán Fábián sérülés miatt visszalépett

„Hétfőn Párizsban az Arthur Rinderknech elleni mérkőzés 

második szettjében kezdtem fájdalmat érezni a vádlimban. A hét további részében már itthon, Budapesten jártam masszőrhöz és folytattam az edzéseket, de nem jött olyan állapotba a sérülésem, hogy készen álljak a versenyzésre. Az volt a legészszerűbb döntés, hogy nem indulok Athénban

 - fogalmazott a világranglistán 49. helyen álló teniszező, aki a főtábla sorsolása alapján az amerikai Reilly Opelka ellen játszott volna az első körben.

A közlemény szerint a Vasas SC sportolója idén 52 egyéni mérkőzést játszott az ATP-tornákon, ebből 26-ot megnyert és 26-ot elvesztett.

Ezzel Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után harmadik magyar férfi játékosként az open érában legalább 25 mérkőzést nyert egy szezonban. Legjobb eredménye Grand Slamen a harmadik forduló volt az Australian Openen, de elérte a szezon előtt megfogalmazott egyik célját azzal, hogy elődöntőt vívott a müncheni tornán.

Reagált a teniszezőnő, akinek a mellnagyobbító műtétjéről beszél a világ
A fenékcsapkodó teniszcsillag randiprofilján röhög az internet
A szexi teniszcsillag melleit szinte semmi sem takarja – fotók
Nem véletlenül bosszankodik a top 50-be vágyódó magyar játékos

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!