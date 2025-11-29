A Márton ikreket egy ország szerette meg 2024 nyarán, amikor együtt örültek Márton Viviana olimpiai bajnoki címének. A testvérek az Origo Sportnak meséltek arról, milyen testvérekként, ugyanabban a sportágban szerepelni, együtt edzeni és versenyezni. A lányok sportága a tekvandó, amihez erős, sebesség és technika kell, ebben pedig mindketten nagyon jól állnak.

A Márton ikrek soha nem akarnak egymás ellen versenyezni

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Márton ikrek nem irigyek a másikra, egymás legnagyobb szurkolói

Márton Luana és Viviana a Kanári-szigeteken születtek, magyar szülők gyermekei, és 2018 óta Madridban élnek. A versenyekre finn mesterrel készülnek és a magyar színeket képviselik.

A páros interjúból kiderül, miért nehezebb nézni a másikat, mint versenyezni, hogy ki az erősebb, és az is, milyen feltétellel verekednének versenyen egymás ellen.

Nézze meg a testvérekkel készített interjút: