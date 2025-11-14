Október végén arról számoltunk be az Origón, hogy a 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmes lett a kínai Vuhsziban zajló taekwondo-világbajnokságon. Márton Luana sikere után a hazai szövetség elnöke akkor egyszerűen csodának minősítette a 19 éves harcművész világbajnoki címét. Nos, kíváncsiak vagyunk erre mit mond majd, ugyanis a nemzetközi szövetség közösségi oldalának bejegyzése alapján a fiatal sportoló harmadik kiemeltként a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, s a fináléban a kínai Hszing Csia-nit győzte le, így ismét világbajnok lett egy hónapon belül másodszorra. A 2021-es első, rijádi női vb után ez a második ilyen verseny, amin ezúttal 35 ország közel kétszáz versenyzője szerepel.

Márton Luana és a testvére igazi nemzeti kincsnek számítanak

Fotó: TOMAS CALLE / NurPhoto

Márton Luana teljesítményére elfogytak a jelzők

Márton Luana bő két hete a kínai Vuhsziban megrendezett „normál" világbajnokságon is aranyérmet nyert ebben a súlycsoportban. A vasárnapig tartó viadal utolsó napján Luana ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana 62, míg Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között lép szőnyegre.