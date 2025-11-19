Dr. Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke elmondta, még mindig lehet fokozni a sportág körüli hatalmas felhajtást idehaza, annak ellenére, hogy „soha nem látott magasságokba emelkedtek a Márton ikerek, Márton Viviana Párizsban olimpiai bajnoki címet nyert, míg a testvére, Luana kétszeres világbajnok, nemrég nyerte meg a második aranyérmét. A külön, nőknek rendezett vb-n egyébként nemrég mindketten aranyat nyertek.
Márton Viviana testvérével is olimpiai bajnok lenne
A szövetség elnöke kiemelte a család szerepét, hiszen ilyen eredményeket csak komoly lemondással és áldozattal érhettek el a lányok, majd magabiztosan kijelentette, 2028-ban mindketten olimpiai dobogón fognak állni.
Furcsa helyzetben van a lányok edzője, Suvi Mikkonen is, aki finn létére Madridban él és magyar lányokat edz.
„A nehézség a távolság, gyakran vagyunk távol egymástól” – mondta Mikkonen, aki egyelőre spanyolul beszél a lányokkal, de megígérte, hogy Los Angelesben már tud majd magyarul is beszélni, pár szót a pálya széléről mindenképp.
Nem nehéz motiválni őket, mert nagyon erős a belső motivációjuk. A cél, hogy vezessem őket és segítsem őket az úton, de megvan bennük a szenvedély, mindig komolyabb eredményeket akarnak elérni. Mindketten hamarosan vezetik majd a világranglistát, de ők nem világelsők, hanem legendák akarnak lenni.
Márton Luana elmondta, nehéz felfogni, ami történik velük, de ennyi munkának ki kell jönnie. „Minden nap dolgozunk, évek óta, a családommal, a csapatommal elkészülünk és nagy öröm, hogy a végén meg tudom mutatni, hogy jönnek az eredmények. Boldog vagyok, hogy a sok munka kifizetődik. Fontos, hogy a célokig mindig tanuljunk, a vereségekből, a győzelmekből, de a legfontosabb, hogy élvezni kell minden pillanatot” – mondta Luana, aki elárulta, hogy az edzés mellett a TF-en is tanulnak.
„Szerettem volna én is egy vb-címet szerezni, de majd legközelebb megcsinálom” – mondta a párizsi olimpia bajnoka, Márton Viviana, aki ezüstérmet szerezett a nemrég véget ért világbajnokságon.
Örültem ennek az éremnek is, hiszen nem önnyű megszerezni egy vb-érmet, nagyon sok munka van mögötte. Megdolgoztam érte, és ugyanolyan boldog vagyok, mintha megnyertem volna a finálét”
– mondta Viviana, a tekvondó olimpiai bajnoka, aki kiemelte, mennyire komoly céljaik vannak.
„Mindketten olimpiai bajnokok akarunk lenni, ugyanazon az olimpián lenne a legnagyobb érzés a csúcsra érni, jó úton vagyunk. Edzünk tovább minden nap, élvezzük az utat. A munka a lényeg, mert, ha jól csinálod és profi vagy, akkor jönnek majd az eredmények” – tette hozzá Márton Viviana.
A lányok elmondták, az olimpiai súlycsoportokra, az ő esetükben a -67 és a +67 kilogrammos csoportra fognak majd koncentrálni és később döntenek, ki melyikben indul majd Los Angelesben.
Van három év, meglátjuk, ha odaérünk, de az biztos, bármi lesz, mi készen fogunk állni”
– mondták a lányok, akik határozottan kijelentették, soha nem fognak egymás ellen verekedni.