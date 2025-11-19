Dr. Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke elmondta, még mindig lehet fokozni a sportág körüli hatalmas felhajtást idehaza, annak ellenére, hogy „soha nem látott magasságokba emelkedtek a Márton ikerek, Márton Viviana Párizsban olimpiai bajnoki címet nyert, míg a testvére, Luana kétszeres világbajnok, nemrég nyerte meg a második aranyérmét. A külön, nőknek rendezett vb-n egyébként nemrég mindketten aranyat nyertek.

Márton Viviana (balra) és ikertestvére, Márton Luana sosem tudnának egymás ellen harcolni

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Márton Viviana testvérével is olimpiai bajnok lenne

A szövetség elnöke kiemelte a család szerepét, hiszen ilyen eredményeket csak komoly lemondással és áldozattal érhettek el a lányok, majd magabiztosan kijelentette, 2028-ban mindketten olimpiai dobogón fognak állni.

Furcsa helyzetben van a lányok edzője, Suvi Mikkonen is, aki finn létére Madridban él és magyar lányokat edz.

Márton Viviana (balra) és ikertestvére, Márton Luana, valamint edzőjük, Suvi Mikkonen

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„A nehézség a távolság, gyakran vagyunk távol egymástól” – mondta Mikkonen, aki egyelőre spanyolul beszél a lányokkal, de megígérte, hogy Los Angelesben már tud majd magyarul is beszélni, pár szót a pálya széléről mindenképp.

Nem nehéz motiválni őket, mert nagyon erős a belső motivációjuk. A cél, hogy vezessem őket és segítsem őket az úton, de megvan bennük a szenvedély, mindig komolyabb eredményeket akarnak elérni. Mindketten hamarosan vezetik majd a világranglistát, de ők nem világelsők, hanem legendák akarnak lenni.

Márton Luana elmondta, nehéz felfogni, ami történik velük, de ennyi munkának ki kell jönnie. „Minden nap dolgozunk, évek óta, a családommal, a csapatommal elkészülünk és nagy öröm, hogy a végén meg tudom mutatni, hogy jönnek az eredmények. Boldog vagyok, hogy a sok munka kifizetődik. Fontos, hogy a célokig mindig tanuljunk, a vereségekből, a győzelmekből, de a legfontosabb, hogy élvezni kell minden pillanatot” – mondta Luana, aki elárulta, hogy az edzés mellett a TF-en is tanulnak.

„Szerettem volna én is egy vb-címet szerezni, de majd legközelebb megcsinálom” – mondta a párizsi olimpia bajnoka, Márton Viviana, aki ezüstérmet szerezett a nemrég véget ért világbajnokságon.

Örültem ennek az éremnek is, hiszen nem önnyű megszerezni egy vb-érmet, nagyon sok munka van mögötte. Megdolgoztam érte, és ugyanolyan boldog vagyok, mintha megnyertem volna a finálét”

– mondta Viviana, a tekvondó olimpiai bajnoka, aki kiemelte, mennyire komoly céljaik vannak.