Nem túlzás azt állítani, hogy a Márton ikerek feltették a térképre a tekvondó sportágat Magyarországon. Márton Viviana olimpiai bajnok lett Párizsban, míg testvére már kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. Az ikerpár és edzőjük sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt hetek eseményeiről, hiszen mindketten világbajnoki döntőben szerepelhettek.

Dr. Márton Zsolt Krisztián, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke elmondta, még mindig lehet fokozni a sportág körüli hatalmas felhajtást idehaza, annak ellenére, hogy „soha nem látott magasságokba emelkedtek a Márton ikerek, Márton Viviana Párizsban olimpiai bajnoki címet nyert, míg a testvére, Luana kétszeres világbajnok, nemrég nyerte meg a második aranyérmét. A külön, nőknek rendezett vb-n egyébként nemrég mindketten aranyat nyertek.

Tekvondó - A Márton ikrek sajtótájékoztatója, Márton ikrek, Márton Viviana , MártonViviana , Márton Luana, MártonLuana, 2025.11.19.
Márton Viviana (balra) és ikertestvére, Márton Luana sosem tudnának egymás ellen harcolni
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Márton Viviana testvérével is olimpiai bajnok lenne

A szövetség elnöke kiemelte a család szerepét, hiszen ilyen eredményeket csak komoly lemondással és áldozattal érhettek el a lányok, majd magabiztosan kijelentette, 2028-ban mindketten olimpiai dobogón fognak állni.

Furcsa helyzetben van a lányok edzője, Suvi Mikkonen is, aki finn létére Madridban él és magyar lányokat edz.

Tekvondó - A Márton ikrek sajtótájékoztatója, Márton ikrek, Márton Viviana , MártonViviana , Márton Luana, MártonLuana, 2025.11.19.
Márton Viviana (balra) és ikertestvére, Márton Luana, valamint edzőjük, Suvi Mikkonen
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„A nehézség a távolság, gyakran vagyunk távol egymástól” – mondta Mikkonen, aki egyelőre spanyolul beszél a lányokkal, de megígérte, hogy Los Angelesben már tud majd magyarul is beszélni, pár szót a pálya széléről mindenképp.

Nem nehéz motiválni őket, mert nagyon erős a belső motivációjuk. A cél, hogy vezessem őket és segítsem őket az úton, de megvan bennük a szenvedély, mindig komolyabb eredményeket akarnak elérni. Mindketten hamarosan vezetik majd a világranglistát, de ők nem világelsők, hanem legendák akarnak lenni.

Márton Luana elmondta, nehéz felfogni, ami történik velük, de ennyi munkának ki kell jönnie. „Minden nap dolgozunk, évek óta, a családommal, a csapatommal elkészülünk és nagy öröm, hogy a végén meg tudom mutatni, hogy jönnek az eredmények. Boldog vagyok, hogy a sok munka kifizetődik. Fontos, hogy a célokig mindig tanuljunk, a vereségekből, a győzelmekből, de a legfontosabb, hogy élvezni kell minden pillanatot” – mondta Luana, aki elárulta, hogy az edzés mellett a TF-en is tanulnak.

„Szerettem volna én is egy vb-címet szerezni, de majd legközelebb megcsinálom” – mondta a párizsi olimpia bajnoka, Márton Viviana, aki ezüstérmet szerezett a nemrég véget ért világbajnokságon.

Örültem ennek az éremnek is, hiszen nem önnyű megszerezni egy vb-érmet, nagyon sok munka van mögötte. Megdolgoztam érte, és ugyanolyan boldog vagyok, mintha megnyertem volna a finálét” 

– mondta Viviana, a tekvondó olimpiai bajnoka, aki kiemelte, mennyire komoly céljaik vannak.

Hungary's Viviana Marton celebrates with her country's flag after winning against Serbia's Aleksandra Perisic in the taekwondo women's -67kg gold medal bout of the Paris 2024 Olympic Games at the Grand Palais in Paris on August 9, 2024. (Photo by David GRAY / AFP)
Márton Viviána aranyérmet nyert a párizsi olimpián, a világbajnokságon ezüstérmes lett
Fotó: David Gray/AFP

„Mindketten olimpiai bajnokok akarunk lenni, ugyanazon az olimpián lenne a legnagyobb érzés a csúcsra érni, jó úton vagyunk. Edzünk tovább minden nap, élvezzük az utat. A munka a lényeg, mert, ha jól csinálod és profi vagy, akkor jönnek majd az eredmények” – tette hozzá Márton Viviana. 

A lányok elmondták, az olimpiai súlycsoportokra, az ő esetükben a -67 és a +67 kilogrammos csoportra fognak majd koncentrálni és később döntenek, ki melyikben indul majd Los Angelesben.

Van három év, meglátjuk, ha odaérünk, de az biztos, bármi lesz, mi készen fogunk állni” 

– mondták a lányok, akik határozottan kijelentették, soha nem fognak egymás ellen verekedni.

