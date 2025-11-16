Live
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

A 19 éves Márton Viviana aranyérmet szerzett az Egyenlítői-Guinea fővárosában, Malabóban rendezett női tekvondó-világbajnokság vasárnapi zárónapján, a 62 kilogrammos kategóriában. Pénteken Márton Viviana ikertestvére, Márton Luana lett első a 67 kilósok között.

A tavaly Párizsban a 67 kilogrammosok mezőnyében olimpiai bajnoki címet szerző Márton Viviana, aki két és fél hete a kínai "normál" világbajnokságon ezüstérmesként végzett, a malabói vb-n kiemeltként rajtolt, és három mérkőzést nyerve állhatott végül a dobogó tetejére. A második helyen kiemelt magyar erőnyerőként a negyeddöntőből indult, majd az elődöntőben a kínai Csen Hszi-mint, a fináléban pedig a semleges színekben szereplő orosz Lilija Huzinát verte.

Márton Viviana
Márton Viviana (szemben) az olimpiai arany után egy vb-aranyat is betehet a vitrinbe
Fotó: Csudai Sándor - Origo /  Csudai Sándor - Origo 

Márton Viviana aranya mellé egy ötödik hely is lett

A Kínában vb-ötödik helyével a felnőtt mezőnybe valósággal berobbanó Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között a nyolcaddöntőben a brazil Alice Oliveira Costát legyőzte, a semleges színekben induló, s végül bronzérmes orosz Alisa Angelova azonban elbúcsúztatta őt a legjobb nyolc között, így most is ötödik lett a 17 éves magyar versenyző – írta honlapján a hazai szövetség.

