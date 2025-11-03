Live
Szörnyű tragédia rázta meg a sportvilágot. Százegy éves korában meghalt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között.

101 éves korában meghalt Charles Coste, aki Keleti Ágnes januári halála óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt.

Százegy éves korában meghalt a francia Charles Coste
Fotó: JOEL SAGET / AFP

Meghalt Charles Coste

Halálhírét a francia sportminiszter,

 Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.

Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok. 

A listát a francia exkerékpáros halála után a szovjet színekben aranyérmes Nyikita Simonyan vezeti Benedek Gábor előtt. 

A magyar öttusasport első világbajnoka 98 éves, a helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.

