101 éves korában meghalt Charles Coste, aki Keleti Ágnes januári halála óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt.
Meghalt Charles Coste
Halálhírét a francia sportminiszter,
Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.
Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.
A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.
A listát a francia exkerékpáros halála után a szovjet színekben aranyérmes Nyikita Simonyan vezeti Benedek Gábor előtt.
A magyar öttusasport első világbajnoka 98 éves, a helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.