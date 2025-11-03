101 éves korában meghalt Charles Coste, aki Keleti Ágnes januári halála óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt.

Fotó: JOEL SAGET / AFP

Halálhírét a francia sportminiszter,

Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.

Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024.



À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense.



Mes pensées vont à ses proches, à la communauté du… pic.twitter.com/KtVHDSd3tA — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) November 2, 2025

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.

A listát a francia exkerékpáros halála után a szovjet színekben aranyérmes Nyikita Simonyan vezeti Benedek Gábor előtt.

A magyar öttusasport első világbajnoka 98 éves, a helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.