Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere, a finn Pentti Nikula.

Fotó: Helge Heinonen

Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 4,94 méterrel.

Lepää rauhassa meidän 60-luvun supertähti, ensimmäisenä maailmassa 5 metriä (1963) ylittänyt Pentti Nikula. pic.twitter.com/Rm1aLULSzj — Jari Porttila (@JariPorttila) October 31, 2025

Ő volt az első, aki átjutott az 5 méteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.