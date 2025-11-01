Gyászol a sportvilág. Nyolcvanhat éves korában meghalt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere, a finn Pentti Nikula.
Meghalt Pentti Nikula
Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 4,94 méterrel.
Ő volt az első, aki átjutott az 5 méteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!