Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Gyászol a sportvilág. Nyolcvanhat éves korában meghalt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere, a finn Pentti Nikula.

Meghalt Pentti Nikula
Meghalt Pentti Nikula
Fotó: Helge Heinonen

Meghalt Pentti Nikula

Nikula 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, s ugyanebben az évben világcsúcsot állított fel 4,94 méterrel.

Ő volt az első, aki átjutott az 5 méteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak.

