Újra megnősül a világbajnok sznúkeres, Shaun Murphy

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A 43 éves játékos jelenleg Kínában, Nankingban tartózkodik, ahol vasárnap kezdetét vette az International Championship.

Murphy remek hangulatban érkezett az eseményre: a repülőúton ugyanis – saját bevallása szerint – „kiitta az összes pezsgőt” az Emirates egyik járatán. Ennek pedig különleges oka volt.

A sportoló négy évvel ezelőtt ismerte meg Jo Rochellt egy koncerten, és most, egy közös vacsora után, otthon kérte meg a kezét.

Az étteremben nem éreztem helyénvalónak, hogy sok idegen előtt tegyem fel a kérdést, így inkább hazamentünk, ittunk egyet, és kettesben történt meg a dolog

– mesélte Murphy, aki elmondása szerint meghitt, személyes pillanatként élte meg az eljegyzést.

Murphy nem először házasodik: 2005-ben, világbajnoki címe után rögtön feleségül vette Clare Llewellynt, majd 2016-ban újra kimondta a boldogító igent az ír akadémikus Elaine-nel, aki két gyermekének édesanyja. A pár két éve vált el békésen.

A bajnok most a jövőre és a jó hangulatra koncentrál: „Remek hetünk van, mind az asztalon, mind azon kívül. Már így is varázslatos időszak, közeledik a karácsony, jönnek a nagy Triple Crown-tornák. Jó hangulatban vagyunk, bármi történik is.”

Az eljegyzés eredetileg korábban történt volna, ám Murphy versenyprogramja közbeszólt.

A Brit Open-győzelem és a kínai Xi’an Grand Prix-döntő miatt folyamatosan úton volt, így a romantikus észak-yorkshire-i helyszín helyett végül otthon, spontán módon történt meg a lánykérés.

Vicces, hogy Jo minden győzelmemet megünnepelte, nem is sejtve, hogy ezzel éppen eltolja az eljegyzést!

– nevetett a sztár.

Murphy tehát jó formában és boldogan várja az előtte álló feladatokat, méghozzá élete egyik legcsodásabb időszakában.