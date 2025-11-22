Hendrik Dombek, Max Strübe, Stefan Emele, Felix Maly, Konstantin Götze és egyedüli nőként Sophie Warmuth talán még Németországban sem tartozik a legismertebb sportolók közé, a hat gyorskorcsolyázó azonban a közelmúltban bekerült a hírekbe. A téli olimpiai idény elején a hat német sportoló levetkőzött egy fotózás kedvéért, a meztelen fényképeik pedig egy naptárba kerülnek majd.

Sophie Warmuth-ról egyedüli nőként készültek meztelen fényképek a német gyorskorcsolyázók közül

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

„Fel akarjuk kelteni mások figyelmét. Egyrészt szeretnénk a példányok eladásával bevételt szerezni. Másrészt egyszerűen meg akarjuk mutatni magunkat. Sportágunk már nem áll annyira a középpontban, pedig mi is rengeteg munkát fektetünk bele. Meg akarjuk mutatni, hogy mi is itt vagyunk és sikeresek vagyunk" – idézte a Bild Hendrik Dombeket.

A német gyorskorcsolyázók meztelen fényképes naptára megvásárolható

A több társához hasonlóan a februári olimpiára is már kvalifikált Warmuth egyetlen nőként szerepel az alanyok között az eladási szám növelésének céljából, miután tavaly a hasonló célból készített, csak férfiakat ábrázoló naptárból „csak" 200 példány fogyott.

„Csapattársként fontosnak tartottam, hogy segítsek sportágunkat egy újszerű, különleges formában bemutatni, és így több ember figyelmét felkelteni.

Természetesen eleinte furcsa volt fiúk között az egyetlen lányként meztelenül lenni, de a szükséges bizalom kezdettől fogva megvolt, így egyetlen pillanatra sem éreztem magam kényelmetlenül"

– mondta a 23 éves, junior világbajnoki bronzérmes Sophie Warmuth.

Ötszáz példány eladása a csapat célja, ezzel nagyjából hétezer euróval segítenék az erfurti egyesületet, és ezt az összeget eszközvásárlásra és edzőtáborokra fordítanák.