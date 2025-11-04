„Milák Kristóffal kapcsolatban az ember óvatosan nyilatkozik. Van egy megállapodás, mely szerint csak a klubelnök vagy az úszószövetség elnöke nyilatkozik, de az edzőjével beszéltem, és úgy tűnik, edzésbe állt megint. Nagy öröm lenne, ha visszatérne, mert akárki úszkálgatott világbajnokságon vagy bárhol, neki továbbra sincs párja” – mondta Sós Csaba Milák Kristófról a Sportrádióban.

A szövetségi kapitány bízik Milák Kristóf visszatérésében

Milák Kristóf szárazföldi edzéseket végez

A kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok tehát újra munkába állt, de a Magyar Úszó Szövetség hétfői közlése szerint a debreceni rövidpályás bajnokságot még kihagyja, mivel jelenleg szárazföldi edzésekkel készül.

Az ob-n a decemberi, lublini rövidpályás Európa-bajnokságra való kijutás a tét, így a kapitány szerint most mindenki azért küzd, hogy bizonyítson.

Debrecenben az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert sem lesz ott, Sós Csaba róla is is elismerően nyilatkozott.

Az olimpiai bajnok hátúszó a rövidpályás világkupa-sorozatban kilencből kilenc számot nyert meg, két országos és két világcsúcsot javított meg. „Közel volt már ehhez Budapesten is, és jól látható, továbbra is egyenletesen fejlődik. Kós Hubert számára nem a végállomás volt a párizsi olimpiai aranyérme. Jövőre az Európa-bajnokság lesz az év fő versenye, biztos vagyok benne, próbálgatni fogja magát a klasszikus számai mellett, és nézegeti, milyen számok férnek még bele” – idézte az m4sport.hu Sóst, aki hozzátette, hogy a fiatal klasszis a világ legeredményesebb edzőjével, Bob Bowmannal készül, és nap mint nap olimpiai, valamint világbajnok úszókkal tréningezik.

A debreceni bajnokságon így is a magyar úszóelit színe-java rajtkőre áll: ott lesz többek között Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Fángli Henrietta, Késely Ajna és a 37 éves Verrasztó Dávid, aki öt számban is indul. A kapitány szerint a hét végén dől el, kik utazhatnak majd az Európa-bajnokságra:

„Nem turistákat akarunk vinni, hanem főszereplőket” – zárta gondolatait Sós Csaba.