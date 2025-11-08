Az olimpiai programban szereplő versenyszámban október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 éves Molnár Noémi a selejtezőből nyolcadikként jutott be a legjobb tizenkettőt felvonultató fináléba.

Molnár Noémi a vb-mezőny legfiatalabb tagjaként parádézott

Forrás: instagram.com/nono__bmx/

Molnár Noémi ötödik lett a vb-n

Itt - az eredménylista tanúsága szerint legfiatalabb döntősként - 84,60 pontra értékelték a jobban sikerült gyakorlatát, ezzel első világbajnokságán Molnár az ötödik pozíciót szerezte meg.

A dobogót kínai BMX-esek sajátították ki, Molnár pedig a legjobb európai lett. Az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts tizedik, a kontinensbajnoki aranyérmes német Kim Lea Müller pedig 11. helyen zárt — jelentette az MTI.