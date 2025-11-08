Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Százezrek életébe kerül Zelenszkij hatalma – brutális állapotok uralkodnak Ukrajnában

Link másolása
Vágólapra másolva!
Remek magyar sportsiker. Molnár Noémi legjobb európai BMX-esként ötödik helyen végzett a szabadstílusú park versenyszámban a rijádi világbajnokságon.

Az olimpiai programban szereplő versenyszámban október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 éves Molnár Noémi a selejtezőből nyolcadikként jutott be a legjobb tizenkettőt felvonultató fináléba.

Molnár Noémi a vb-mezőny legfiatalabb tagjaként parádézott Forrás: instagram.com/nono__bmx/
Molnár Noémi a vb-mezőny legfiatalabb tagjaként parádézott
Forrás: instagram.com/nono__bmx/

Molnár Noémi ötödik lett a vb-n

Itt - az eredménylista tanúsága szerint legfiatalabb döntősként - 84,60 pontra értékelték a jobban sikerült gyakorlatát, ezzel első világbajnokságán Molnár az ötödik pozíciót szerezte meg.

A dobogót kínai BMX-esek sajátították ki, Molnár pedig a legjobb európai lett. Az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts tizedik, a kontinensbajnoki aranyérmes német Kim Lea Müller pedig 11. helyen zárt — jelentette az MTI.

  • Még több cikk
Kirabolták az olimpiai bajnokot a párizsi ötkarikás játékok előtt
Látványos küzdelmek, lélegzetelállító trükkök - elképesztő utcai harcok jönnek Budapesten
Kempf Zozó: Van esély kijutni az olimpiára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!