Remek magyar sportsiker. Molnár Noémi legjobb európai BMX-esként ötödik helyen végzett a szabadstílusú park versenyszámban a rijádi világbajnokságon.
Az olimpiai programban szereplő versenyszámban október elején Európa-bajnoki ezüstérmes, 15 éves Molnár Noémi a selejtezőből nyolcadikként jutott be a legjobb tizenkettőt felvonultató fináléba.
Molnár Noémi ötödik lett a vb-n
Itt - az eredménylista tanúsága szerint legfiatalabb döntősként - 84,60 pontra értékelték a jobban sikerült gyakorlatát, ezzel első világbajnokságán Molnár az ötödik pozíciót szerezte meg.
A dobogót kínai BMX-esek sajátították ki, Molnár pedig a legjobb európai lett. Az olimpiai ezüstérmes, hatszoros világbajnok amerikai Hannah Roberts tizedik, a kontinensbajnoki aranyérmes német Kim Lea Müller pedig 11. helyen zárt — jelentette az MTI.
- Még több cikk
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!