A magyar szövetség honlapja szerdai beszámolójában kiemelte: a tizenhatszoros magyar bajnok, az íjászsport örökös bajnoka két olimpián szerepelt. Nagy Béla a moszkvai előtt az 1972-es müncheni játékokon vett rész, emellett három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot – emelte ki az MTI.

Elhunyt a legendás magyar íjász, Nagy Béla

Fotó: olimpia.hu

„Pályafutása során nemcsak kivételes sporteredményeivel, hanem emberségével, alázatával és közösségépítő munkájával is példát mutatott mindannyiunk számára” – emelte ki a bejegyzés Nagy Béláról, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar íjászatnak.

Búcsúztatására november 19-én, 11.15-kor kerül sor a Pesterzsébeti temetőben, polgári szertartás keretében.