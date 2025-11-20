Live
Semmi nem dőlt még el. Áprilisban népszavazás dönt Észak-Rajna-Vesztfáliában arról, hogy a tartomány pályázzon-e nyári olimpia rendezésére.

A népszavazást Németország legnépesebb tartományának 17 településén – többek között Kölnben, Düsseldorfban, Gelsenkirchenben, Essenben és Aachenben – tartják 2026. április 19-én.

Münchenben is népszavazással döntöttek az olimpiarendezésről Fotó: MATTHIAS BALK / AFP
Münchenben is népszavazással döntöttek az olimpiarendezésről
Fotó: MATTHIAS BALK / AFP

Münchenben már volt népszavazás

„Ha egy olyan város, mint Düsseldorf vagy Köln, nemet mondana, akkor úgy vélem, a versenyhelyszínek újraelosztása nehézzé válna” — mondta Bernhard Schwank, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kancellária sportrészlegének vezetője.

Észak-Rajna-Vesztfália Münchennel, Berlinnel és Hamburggal együtt Németország versenyhelyszíne szeretne lenni a 2036-os, a 2040-es vagy 2044-es nyári olimpiára és paralimpiára.

A Német Olimpiai Bizottság 2026 őszére tervezi eldönteni, hogy melyik térség lesz a kandidáló. Münchenben az októberben tartott referendumon a többség a bajor főváros potenciális olimpiai pályázata mellett szavazott — jelentette az MTI.

2027-29 között dönt a NOB

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A 11 év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-afrikai Köztársaság, India, a Koreai Köztársaság, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, Barcelona és Madrid, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.

