A képet 2024. december 12-én tette közzé az Instagramon, és mellé ezt írta:

Nagyon boldog vagyok, hogy nézhetem a világbajnokságon úszókat itt, Budapesten, ahol az edzéseim nagy részét töltöttem.

A bejegyzés rövid idő alatt több ezer kedvelést kapott, követői pedig elárasztották dicsérő kommentekkel. Godun számára Budapest nem ismeretlen hely: a 2021-es FINA Világkupa budapesti állomásán két arany- és egy bronzérmet szerzett, így különösen erős érzelmi szál fűzi a magyar fővároshoz.

Európa-bajnok stílusikon

Nika Godun a sportág egyik legkifinomultabb és legsokoldalúbb úszónője. Mellúszásban és vegyes váltóban egyaránt maradandót alkotott: 2021-ben Kazanyban Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a 4×50 méteres vegyesváltóval, miközben új orosz rekordot is felállított. Ugyanebben az évben az abu-dzabi világbajnokságon döntőbe jutott 50 méteren, és a mezőny egyik leggyorsabb idejét úszta.

A vízben elért eredményei mellett azonban a stílusával is hódít: természetes kisugárzása, elegáns mozgása és tudatos életmódja miatt a közösségi médiában több mint 72 ezren követik. Instagram-oldalán gyakran oszt meg edzésrészleteket, utazási élményeket és gasztronómiai pillanatokat, így nemcsak sportolóként, hanem életmód-inspirációként is ismert.

Inspiráló jelen és jövő

Nika Godun számára a sport mindig többről szól, mint versenyzésről. Az edzések és a sikerek mögött egy kiegyensúlyozott, pozitív szemléletű nő áll, aki a mozgásban és az egészséges életmódban találja meg a harmóniát. Saját bevallása szerint az utazás, a jó ételek és a sport adják számára a legnagyobb örömöt.