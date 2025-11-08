Mielőtt rátérnénk a mérkőzésre, lássuk, mit is mondott Növényi Norbert még bő egy héttel a gála előtt a meccse és az ellenfele kapcsán az Origónak: „Egy román harcos, Madalin Pirvulescu lesz az ellenfelem a ketrecben. 7-3-as a mérlege, mind a hét győzelme első menetes kiütés volt, ráadásul a három veresége során azért ott az első menetben leütötte az aktuális ellenfeleket, szóval elég veszélyes lesz. De ha követem a jó stratégiát, akkor szerintem akár az első menetben be tudom majd fejezni a küzdelmet.” Nos, a magyar bunyós nem beszélt a levegőbe, az első menetben, másfélperc harcot követően egy csodásan kivitelezett háromszög fojtással zárta le a lényegi kérdéseket, ITT lehet mindezt megnézni.

Növényi Norbert volt az este egy főszereplője

Fotó: Hexagone MMA

Növényi Norbert menetel tovább?

A magyar MMA-harcos másfél perc alatt nyert a székesfehérvári Hexagone-gálán, így készülhet a 100 ezer euró összdíjazású középsúlyú torna elődöntőjére is. A magyar sportoló mellett ott volt edzőtársa és régi jó barátja, a UFC és korábban a Bellator világsztárja, Michael Venom Page is, akit lenyűgözött Növényi remekbeszabott fojtása.