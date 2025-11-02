Océane Dodin az elmúlt években rendszeres szereplője volt a Grand Slam-tenisztornáknak is, a legjobb eredménye egy Australian Open-nyolcaddöntő tavalyról. 2017-ben állt már a világranglista 46. helyén is a francia teniszezőnő, aki egy évvel korábban WTA-versenyt is tudott nyerni, az elmúlt egy évben azonban rengeteget volt sérült és hónapokat kellett kihagynia. A 29 éves játékos a rangsorban is jócskán visszacsúszott, a hírekbe mégis bekerült október elején, méghozzá azzal a vallomásával, miszerint az év során korábban mellnagyobbító műtéten esett át.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A francia teniszezőnő szerint mintha görögdinnyéket tettek volna be

A belsőfül-problémái okozta kihagyás miatt erre most volt ideje, és a visszatérése után megállapította: az általa görögdinnyékhez hasonlított idomai nem gátolják a játékban. A vallomása óta majdnem egy hónap telt el, és a pályafutása során majdnem egymilliárd forintnyi pénzdíjjal gazdagodott Dodint arról kérdezték, hogy miként éli meg a kapott figyelmet.

„Ebben a sportágban ez nem szokványos. Ha jól tudom, senki sem csinált még ilyet, ezért pontosan tudtam, hogy az emberek és az újságírók majd beszélni fognak róla. Nekem ugyanakkor ez nem nagy dolog: ezek csak mellek, semmi több.

Azt sejtettem, hogy az emberek beszélni fognak róla, mert új és szokatlan, de ennyi

– nyilatkozta Océane Dodin. – Nyilván nagyobbak, de azért nem akkorák, hogy ne tudjak játszani. Vannak olyan teniszezők, akiknek nagyobb melleik vannak, mint nekem, és ugyanúgy játszanak. Annyi a különbség, hogy az enyémek műmellek, ennyi az egész."

A francia teniszezőnő a felépülése óta hét ITF-mérkőzést játszott októberben – mindet hazájában –, és ezek közül négyet tudott megnyerni.