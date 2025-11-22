A Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) a hivatalos Facebook-oldalán adta hírül november 22-én, hogy váratlanul, 68 éves korában elhunyt a tatabányai bokszedző, Kardos József. Ahogy a MÖSZ is írja, Kardos már húszas éveiben edzősködött, dolgozott a Tatabányai Bányász Somodi Ferenc és Rózsa András fémjelezte legendás ökölvívó-szakosztályában, a legutóbbi időkben a 2021-ben junior Európa-bajnok Oláh Levente edzéseit irányította. Kardos Józsefről a MÖSZ az U23-as Európa-bajnokság első versenynapján is megemlékezik a BOK-csarnokban, mint a magyar ökölvívás kiváló mesteréről.

A hazai ökölvívás legendás mestere, Kardos József

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Kiváló edzőt veszített a magyar ökölvívás

Az éppen zajló U23-as Európa-bajnokság mellett egy másik fontos esemény is lesz november 23-án, mert a vasárnapi római kongresszuson dől el, hogy Kovács Istvánt, a MÖSZ elnökét megválasztják-e a nemzetközi szövetség (World Boxing) alelnökének.