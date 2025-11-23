Live
Pályázott, de nem őt választották. Kovács István nem került be a nemzetközi ökölvívó-szövetség (World Boxing) elnökségébe.

A holland Boris van der Vorst szeptemberben jelentette be, hogy távozik a WB elnöki posztjáról. A vasárnap Rómában megtartott tisztújító közgyűlésen egyhangúlag megválasztották van der Vorst helyére Gennagyij Golovkint, a kazahok amatőr és profi ökölvívó világbajnokát, aki a Kazah Olimpiai Bizottságot is vezeti.

Kovács István nem került be a nemzetközi ökölvívó-szövetség elnökségébe Fotó: Földi Imre
Kovács István nem került be a nemzetközi ökölvívó-szövetség elnökségébe
Fotó: Földi Imre

Nem került be az elnökségbe a magyar ökölvívók első embere

Az alelnöki posztokért és az elnökségi tagságért nagy csata volt, és a Magyar Ökölvívók Szövetségének (MÖSZ) közösségi oldala szerint az ilyenkor szokásos háttéralkuk végül azt eredményezték, hogy a MÖSZ-t irányító Kovács István egy hellyel kimaradt az elnökségből — jelentette az MTI.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség idén februárban csatlakozott a WB-hez.

