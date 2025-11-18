A 38 éves Olekszandr Uszik hétfőn közölte, hogy nem kívánja megvédeni WBO-címét, így a megüresedett titulus a brit Fabio Wardleyra szállt, aki októberben 11 menetben legyőzte Joseph Parkert, ezzel Uszik első számú kihívójává lépett elő – adta hírül az MTI.

Olekszandr Uszik lemondott a WBO-címről

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Olekszandr Uszik már nem vitathatatlan bajnok

Uszik júliusban az ötödik menetben kiütötte a brit Daniel Dubois-t a Wembley Stadionban, ezzel vitathatatlan nehézsúlyú bajnok lett.

Ez a cím azt illeti meg, aki egyszerre birtokolja a négy nagy szervezet, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), a Boksz Világszövetség (WBA), a Boksz Világtanács (WBC) és a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki öveit.

A címmeccs előtt a négyből három (WBA, WBC, WBO) Usziknál, egy (IBF) pedig Dubois-nál volt.

Uszik, aki amatőrként a 2012-es, londoni olimpia nehézsúlyú bajnoka volt, veretlen a profik között, és 24 mérkőzésből 24 győzelemnél – közte 15 KO-nál – tart.