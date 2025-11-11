Live
Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

88 éves korában meghalt az 1960-as és 1964-es olimpián a szovjet csapattal aranyérmes, ötszörös tőrvilágbajnok Jurij Sziszikin. Az olimpiai bajnok tőröző rákos volt, amiről nem is tudott.

„Rákos volt, amiről nem is tudott. Otthon betegedett meg, majd csípőműtéten esett át. Aznap éjjel álmában hunyt el” – idézi az MTI a háromszoros olimpiai bajnok tőrvívót, Galina Gorohovát, aki a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek számolt be Jurij Sziszikin halálról. 

Meghalt a kétszeres olimpiai bajnok Jurij Sziszikin
Fotó: MatchTV/X

Meghalt az olimpiai bajnok tőröző

Sziszikin az 1980-as és az 1988-as olimpiai játékokon, valamint 12 világbajnokságon versenybíróként működött közre. 2007-ben beiktatták az Orosz Vívóhírességek Csarnokába.

