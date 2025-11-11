„Rákos volt, amiről nem is tudott. Otthon betegedett meg, majd csípőműtéten esett át. Aznap éjjel álmában hunyt el” – idézi az MTI a háromszoros olimpiai bajnok tőrvívót, Galina Gorohovát, aki a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek számolt be Jurij Sziszikin halálról.

Meghalt a kétszeres olimpiai bajnok Jurij Sziszikin

Fotó: MatchTV/X

Meghalt az olimpiai bajnok tőröző

Sziszikin az 1980-as és az 1988-as olimpiai játékokon, valamint 12 világbajnokságon versenybíróként működött közre. 2007-ben beiktatták az Orosz Vívóhírességek Csarnokába.