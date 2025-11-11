Meghalt az olimpiai bajnok tőröző

88 éves korában meghalt az 1960-as és 1964-es olimpián a szovjet csapattal aranyérmes, ötszörös tőrvilágbajnok Jurij Sziszikin. Az olimpiai bajnok tőröző rákos volt, amiről nem is tudott.
„Rákos volt, amiről nem is tudott. Otthon betegedett meg, majd csípőműtéten esett át. Aznap éjjel álmában hunyt el” – idézi az MTI a háromszoros olimpiai bajnok tőrvívót, Galina Gorohovát, aki a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek számolt be Jurij Sziszikin halálról.
Sziszikin az 1980-as és az 1988-as olimpiai játékokon, valamint 12 világbajnokságon versenybíróként működött közre. 2007-ben beiktatták az Orosz Vívóhírességek Csarnokába.
