A kanadai úszó, Penny Oleksiak kétéves eliltást kapott doppingellenes szabálysértés miatt – közölte kedden a Nemzetközi Tesztelési Ügynökség (ITA). A hétszeres olimpiai érmes (egyszeres olimpiai bajnok) elfogadta a 2024 októbere és 2025 júniusa között elkövetett három holléti adatvesztés (vagy nem volt ott a megadott helyen, hogy mintát vegyenek tőle, vagy téves lokációt adott meg) miatti eltiltást – közölte az ITA egy sajtóközleményben. Az eltiltás 2027. július 14-én, a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia előtt lejár.

Az olimpiai bajnok úszónőt két évre tiltották el

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Nagyot hibázott az olimpiai bajnok

„Elkötelezettek vagyunk a Kanadai Doppingellenes Programban, valamint a Világ Doppingellenes Ügynökségén (WADA) keresztül meghatározott összes doppingellenes szabály betartatása és támogatása mellett” – mondta Suzanne Paulins, a Swimming Canada vezérigazgatója egy nyilatkozatban. „Bár elfogadjuk Penny magyarázatát, miszerint ezek véletlen hibák voltak, és nem használt tiltott szereket, doppingellenes szabályok vannak érvényben, hogy minden sportoló számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak. Hiányozni fog Penny a válogatottból, és reméljük, hogy újra látjuk a medencében, amikor jogosult lesz rá.”

A 25 éves torontói sportoló Kanada legsikeresebb női olimpikonja. Pályafutása során eddig hét olimpiai érmet (egy arany, két ezüst, négy bronz) és kilenc világbajnoki érmet (két ezüst, hét bronz) nyert.