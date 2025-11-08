A gyorsváltókban szerepelt Betlehem Dávidnak is így lett öt aranya, hiszen megcsinálta a 400-800-1500 triplát. Ettől függetlenül a BVSC-Zugló végzett összesítésben az élen, miután a szintén remeklő Késely Ajna, Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Szebasztián és a váltók révén 11 arany került Zuglóba, így Kós Hubert nélkül is megszerezték az első helyet az éremtáblán és a pontversenyben is a debreceni rövidpályás úszó országos bajnokságon — számolt be a hunswim.com.

Betlehem Dávid és Ugrai Panna érdemelte ki az egyéni különdíjakat az országos bajnokságon

Forrás: hunswim.com

Az egyéni különdíjakat, az Aqua-pontok alapján járó trófeákat Betlehem Dávid és Ugrai Panna emelhette a magasba.

Rasovszky Kristóf sem maradt arany nélkül az úszó ob-n

Az első három napon az adott úszásnemekben és távokon domináló versenyzők úgymond teljessé tették a kollekciójukat. A leglátványosabb triplák a hosszabb távokat egytől egyig nagy fölénnyel megnyerő Betlehem Dávid és Késely Ajna jóvoltából születtek – ők hozták a 400-800-1500-as aranyakat (a zárónapon a 800 első helyeit gyűjtötték be simán).

Bónuszként mindketten tagjai voltak a 4×200-as váltó legjobb kvartettjeinek: a férfiaknál a Fradi győzelme egyben azt is jelentette, hogy az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf sem maradt aranyérem nélkül (ő egyébként ismét visszafogottabban edz és januártól jön a komoly munka, mint tavaly).

A száz behúzásával Zombori Gábor vegyesen tarolt (100-200-400), és az újpestiek klasszisa még mellé tette a 100-200 mell duplát is, így az egész ob legparádésabb egyéni produkcióját nyújtva 5 egyéni számban lett aranyérmes.

Mögötte az októberi Világkupán szintén kellő lendületet és tapasztalatot szerző Jászó Ádám következik 4 egyéni bajnoki elsőséggel: a pécsi óriás háton söpört, miután a szokásos 50-100 után szombaton 200-on is győzött, bevallottan kihasználva a piaci rést, ami a távot korábban uraló Kós Hubert-Telegdy Ádám duó kalkulált távolléte mellett Kovács Benedek váratlan reggeli gyomorrontásával nyílt még szélesebbre. Emellett a nyitónapon száz gyorson is győzött, azaz karrierje eddigi legjobb bajnokságát zárta.

Komoróczy Lora minden nap nyert aranyérmet

Ugyanezt mondhatta el magáról Komoróczy Lora is, aki minden nap nyert egy aranyérmet: először 50 és 100 háton, majd 50 és 100 pillangón diadalmaskodott. Utóbbi távon három századdal előzte meg klubtársát, a szintén Hód-os Ugrai Pannát, aki azért korábban a 100 vegyes megnyerésével vigasztalódhatott.