A gyorsváltókban szerepelt Betlehem Dávidnak is így lett öt aranya, hiszen megcsinálta a 400-800-1500 triplát. Ettől függetlenül a BVSC-Zugló végzett összesítésben az élen, miután a szintén remeklő Késely Ajna, Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Szebasztián és a váltók révén 11 arany került Zuglóba, így Kós Hubert nélkül is megszerezték az első helyet az éremtáblán és a pontversenyben is a debreceni rövidpályás úszó országos bajnokságon — számolt be a hunswim.com.
Az egyéni különdíjakat, az Aqua-pontok alapján járó trófeákat Betlehem Dávid és Ugrai Panna emelhette a magasba.
Rasovszky Kristóf sem maradt arany nélkül az úszó ob-n
Az első három napon az adott úszásnemekben és távokon domináló versenyzők úgymond teljessé tették a kollekciójukat. A leglátványosabb triplák a hosszabb távokat egytől egyig nagy fölénnyel megnyerő Betlehem Dávid és Késely Ajna jóvoltából születtek – ők hozták a 400-800-1500-as aranyakat (a zárónapon a 800 első helyeit gyűjtötték be simán).
Bónuszként mindketten tagjai voltak a 4×200-as váltó legjobb kvartettjeinek: a férfiaknál a Fradi győzelme egyben azt is jelentette, hogy az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf sem maradt aranyérem nélkül (ő egyébként ismét visszafogottabban edz és januártól jön a komoly munka, mint tavaly).
A száz behúzásával Zombori Gábor vegyesen tarolt (100-200-400), és az újpestiek klasszisa még mellé tette a 100-200 mell duplát is, így az egész ob legparádésabb egyéni produkcióját nyújtva 5 egyéni számban lett aranyérmes.
Mögötte az októberi Világkupán szintén kellő lendületet és tapasztalatot szerző Jászó Ádám következik 4 egyéni bajnoki elsőséggel: a pécsi óriás háton söpört, miután a szokásos 50-100 után szombaton 200-on is győzött, bevallottan kihasználva a piaci rést, ami a távot korábban uraló Kós Hubert-Telegdy Ádám duó kalkulált távolléte mellett Kovács Benedek váratlan reggeli gyomorrontásával nyílt még szélesebbre. Emellett a nyitónapon száz gyorson is győzött, azaz karrierje eddigi legjobb bajnokságát zárta.
Komoróczy Lora minden nap nyert aranyérmet
Ugyanezt mondhatta el magáról Komoróczy Lora is, aki minden nap nyert egy aranyérmet: először 50 és 100 háton, majd 50 és 100 pillangón diadalmaskodott. Utóbbi távon három századdal előzte meg klubtársát, a szintén Hód-os Ugrai Pannát, aki azért korábban a 100 vegyes megnyerésével vigasztalódhatott.
Szabó-Feltóthy Eszter is elsőrangúan szerepelt, hiszen a 200-400 vegyes után fő számában, 200 háton győzött magabiztosan – nem kis mértékben járulva hozzá a BVSC végső sikeréhez; ő is akasztott egy negyedik aranyat is a 4×200-as gyorsváltó tagjaként.
Gál Olivér megdöntené Gyurta Dániel rekordját
A házigazdáknak is volt miért örülniük: Senánszky Petra aranyat érő száguldásai után Gál Olivér is betett egy aranyat a közösbe 50 mellen, majd megígérte, hogy jövőre végre nekiveselkedik Gyurta Dániel immár 11 éves országos rekordjának.
A nőknél ugyanezt a távot – a 100-hoz hasonlóan – Fángli Henrietta nyerte, kevéssel maradva el a Vk-n felállított országos csúcsától; az ő győzelme is sokat ért a győrieknek, akik végül a váltókban szerzett érmekkel a pontversenyben beelőzték a ferencvárosiakat.
Országos bajnokság, nyilatkozatok
Jászó Ádám, 200m hát: „Régen úsztam kétszáz hátat, most viccből elindultam, gondoltam, lesz, ami lesz. Így viszont, hogy (Kovács) Beni hiányzott, kihasználtam a lehetőséget. Próbáltam a végére hagyni a hajrát, ami elég jól sikerült, bár nagyon fájt. A vegyes is jól ment, nagy egyéni csúcsot úsztam, szerettem volna (Zombori) Gábor megszorítani, de én már úsztam egyet, ő meg friss volt – úgyhogy legyen ez a kifogás.”
Betlehem Dávid, 800m gyors: „Nem volt benne, hogy én itt (Sárkány) Zalán idejével versenyezzek. Az elején még igen, ha nem is a 7:29, de egy 7:33 környéke talán. Nem volt benne több végül, mert nagyon elfáradtam. Pénteken (Szabó) Szebi megijesztett a váltóban, több tejsav ment a lábaimba, mint akartam, és nem tudtam ezt annyira kipihenni. De ebben az a jó, hogy úszom olyanokat is, amiket nem szoktam, akár jól esik, akár nem. Háromszáznál most valami megtört, de kellett a pont, meg már hivatalos, hogy megyek az Eb-re, szóval kemény négy hét áll előttem.”
Szabó-Feltóthy Eszter, 200m hát: „Tetszett, bár szerintem látszott, hogy nagyon túl akartam rajta lenni. Jól elkezdtem, ami nem szokásom, de legalább megint gyakoroltam valamit. Mentálisan egyébként ez fontos üzenet magamnak, hogy el mertem kezdeni erősen – ha pihentebb leszek az Európa-bajnokságon, és ugyanígy elkezdtem, aztán ott be is tudom fejezni, abból kijöhet egy szép eredmény.”
Késely Ajna, 800m gyors: „Egy sérülés után azért az ember úgy számol, hogy ezt az egészet szépen fel kell építeni, azaz nem az első versenyemen akartam lehozni a csillagokat az égről. Nagyon sokat segített az egy hét közös nyílvízi edzőtábor Betlehem Dávidékkal, Szokolai László vezetésével – az nagyon sokat hozzátett a felkészülésemhez, innen is köszönöm nekik a lehetőséget. Remélem, ezt tovább tudom vinni az Európa-bajnokságra, amit nagyon várok már, mert rég úsztam nemzetközi versenyen, és ami itt történt, az jó előjel.”
Zombori Gábor, 100m vegyes: „Sokszor használtam ezen a bajnokságon azt a szót, hogy korrekt, de ma sem tudok mást mondani erre az úszásra. Egy másodpercet javítottam az egyéni csúcsomon, bementem 53 alá, és nem is kevéssel, ez azért jó érzés. Bár kint a Világkupa kicsit nehezen indult, azért hittünk abban, hogy az ottani versenyzés segíteni fog itt, és majd komolyabb könnyítés után az Európa-bajnokságon is – eddig bejött a számításunk.”
Ugrai Panna, 100m vegyes: „Szerettem volna a száz pillét is megnyerni, de a végére kicsit elfáradtam. Most egy picit többet úsztam pillangón edzésen, lehet, ez volt a baj (mosolyog), mert amire nem készültem annyit, ott jöttek az egyéni csúcsok. Megyünk tovább, ez most csak egy állomás volt az Eb előtt, arra készülünk. Itt az a lényeg, hogy versenyezzünk egy jót a többiekkel, ami meg is történt. Vegyesek az érzések, de jó az edzettség, azaz jó úton haladunk.”
Márton Richárd, 100m pillangó: „Meglepő módon tényleg jól sikerült ez az ob. Az első nap még döcögött, ott egy kicsit aggódtam is, hogy tényleg csak ennyi volt – aztán a kétszáz pille-négyszáz gyorssal megjött az önbizalom és ez maradt is a végéig. Kicsit elfáradtam mostanra, ami érthető – akik Amerikából jöttek, és folyamatosan ússzák a számokat, azoknál ez látszik. Zombori Gabinál és Jászó Ádámnál is, ők brutálisan nyomják, nagyon ügyesek, úgyhogy ez egy jó állóképességi verseny volt. Viszonylag jó időket mentünk, ahogy néztem, bekerültünk a top 10-be az európai ranglistákon, meglátjuk, mire lesz ez elég az Európa-bajnokságon.”
Komoróczy Lora, 100m pillangó: „Kijelenthető, ez volt életem eddigi legjobb országos bajnoksága, és külön öröm, hogy (Ugrai) Pannával elég sokszor tudtunk együtt állni a dobogón. Jó, hogy megvan ez a száz pillangó, de én tényleg úgy vagyok vele, hogy az én Pannikámmal úszók, akkor ha úgy alakul, vigye nyugodtan, örülök, szívesen leszek mögötte második – és ez ugyanúgy van az ő részéről is.”
Gál Olivér, 50m mell: „Sok betegség és kihagyás ellenére sikerült új egyéni csúcsot úszni. Azt érzem, hogy ebben még van és szeretnék tovább menni ezen az úton. Azért az országos csúcsot jövőre megpróbálom megúszni – több mint tízéves, itt lenne az ideje megdönteni.”
Fángli Henrietta, 50m mell: „Nem számítottam ezekre az eredményekre, mert kicsit fáradtam érkeztem erre az ob-ra a Világkupa után, meg a hétvégén még volt egy regionális versenyünk is, úgyhogy elégedett vagyok, ez az utolsó ötven mell különösen jól esett.”
A 4. nap bajnokai
Férfiak
800m gyors: Betlehem Dávid (FTC) 7:41.89
200m hát: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 1:53.04
50m mell: Gál Olivér (Debreceni Sportiskola) 27.02
100m pillangó: Márton Richárd (Bp. Honvéd) 50.70
100m vegyes: Zombori Gábor (UTE) 52.74
4x200m gyorsváltó: FTC 7:06.11 (Németh Nándor, Takács Botond, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf).
Nők
800m gyors: Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:23.65
200m hát: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:06.67
50m mell: Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 30.40
100m pillangó: Komoróczy Lora (Hód Úszó SE) 58.10
100m vegyes: Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 1:00.17
4x200m gyorsváltó: BVSC-Zugló 8:05.15 (Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Kincső, Kiss Ajsa, Késely Ajna)
Az ob legjobbjai:
Férfiak: Betlehem Dávid 930 pont (1500m gyors)
Nők: Ugrai Panna 883 pont (200m gyors)
Éremtábla (Top 5):
1. BVSC-Zugló 11-3-2
2. FTC 7-7-4
3. Hód Úszó SE 7-5-3
4. UTE 5-6-1
5. Debreceni SI 4-4-2
Pontverseny (Top 5)
1. BVSC-Zugló 451
2. UNI Győr 415
3. FTC 408
4. Debreceni SI 320
5. Hód Úszó SE 317.
