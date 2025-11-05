A pécsiek olimpikonja, Jászó Ádám 100 méter gyorson óriási csatában győzte le az 50 méteres medencében olimpiai negyedik helyezett Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95). Ebben a számban az ötödik helyen célba csapó 17 éves Papp Sebestyén korosztályos országos csúcsot úszott 48.26-tal.

Betlehem Dávid az országos bajnokságon elért sikerével a világranglista élére ugrott

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Országos bajnokság az Eb-részvétel jegyében

A nőknél ugyanebben számban Ugrai Panna bizonyult a leggyorsabbnak, aki a hazai közönség előtt szereplő Senánszky Petrát utasította maga mögé.

Jászó nem sokkal később 50 méter háton sem talált legyőzőre, ezúttal éppen Papp Sebestyén előtt nyert, a fiatal versenyző pedig újabb korosztályos országos csúccsal gazdagodott.

Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson elsőként csapott célba, a másodikként célba csapó Nagy Napsugár pedig korosztályos országos rekordot ért el.

A férfiak leghosszabb versenyében a nyíltvízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert csapattársa, a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt.

Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel ráadásul az idei világranglista élére ugrott. Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-ás idővel állt az élen.

Nyilatkozatok a hunswim.com hírlevele alapján:

Betlehem Dávid, 1500 gyors: „Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam, és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült.”

Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék.

„El kéne mennem még a rövidpályás Eb-re, ahol lennének mellettem öten-hatan, akik ezt tudják, amit én. De lehet, ezt most meghagyom nekik és pihenek egyet, aztán jövőre, a párizsi Eb-n igyekszem megmutatni – ez még a jövő zenéje. Ember tervez, (Szokolai) Laci bácsi végez, megbeszéljük majd, hogyan legyen az év vége.”