A pécsiek olimpikonja, Jászó Ádám 100 méter gyorson óriási csatában győzte le az 50 méteres medencében olimpiai negyedik helyezett Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95). Ebben a számban az ötödik helyen célba csapó 17 éves Papp Sebestyén korosztályos országos csúcsot úszott 48.26-tal.
Országos bajnokság az Eb-részvétel jegyében
A nőknél ugyanebben számban Ugrai Panna bizonyult a leggyorsabbnak, aki a hazai közönség előtt szereplő Senánszky Petrát utasította maga mögé.
Jászó nem sokkal később 50 méter háton sem talált legyőzőre, ezúttal éppen Papp Sebestyén előtt nyert, a fiatal versenyző pedig újabb korosztályos országos csúccsal gazdagodott.
Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson elsőként csapott célba, a másodikként célba csapó Nagy Napsugár pedig korosztályos országos rekordot ért el.
A férfiak leghosszabb versenyében a nyíltvízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert csapattársa, a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt.
Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel ráadásul az idei világranglista élére ugrott. Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-ás idővel állt az élen.
Nyilatkozatok a hunswim.com hírlevele alapján:
Betlehem Dávid, 1500 gyors: „Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam, és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült.”
Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék.
„El kéne mennem még a rövidpályás Eb-re, ahol lennének mellettem öten-hatan, akik ezt tudják, amit én. De lehet, ezt most meghagyom nekik és pihenek egyet, aztán jövőre, a párizsi Eb-n igyekszem megmutatni – ez még a jövő zenéje. Ember tervez, (Szokolai) Laci bácsi végez, megbeszéljük majd, hogyan legyen az év vége.”
Zombori Gábor, 200 vegyes, 100 mell: „Korrekt nap volt, kezdtünk egy kettő vegyessel, közel voltam az egyéni csúcshoz. Aztán száz mellen meglepetésemre behúztam az aranyat – már kvázi, mert az osztrákok azért megelőztek –, aztán ötven háton megpróbáltam megszorítani ezt a vadállatot (Jászó Ádám), de nem sikerült... Megyünk tovább, naponta van három-négy számom, lehet, hogy pénteken már nem leszek ilyen vidám, de igyekszem tartani a szintet.”
Jászó Ádám, 100m gyors, 50m hát: „Örülök, hogy így sikerült ez a nap, örülök az időknek is. Nagy egyéni csúcsot úsztam száz gyorson, jót csatáztam (Németh) Nándival, nagyon szoros volt.”
Megmondom őszintén, erre nem nagyon számítottam, mert Nándi azért mégiscsak Nándi, jó érzés, hogy én jöttem ki a végén jobban. Ötven háton meg úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, beleadok mindent, aztán így sikerült.
Komoróczy Lora, 50 hát: „Nagyon örülök ennek az eredménynek, hiszen három napja jöttem haza Amerikából. Ahol egyébként imádok lenni, nagyon sokat dobott rajtam, ez talán az eredményből is látszik. A váltót sajnálom, élről zártak ki, azt tudjuk, hogy a legjobbak voltunk, de a hiba ott volt, megesik az ilyen.”
Késely Ajna, 1500 gyors: „Nagyon sok szakember munkája van abban, hogy most megint itt lehet. (Kovács) Ottó bá, a manuálterapeutám, a gyógytornászom, az akupuntúra... Nagyon szépen köszönöm, akik végigkísértek engem a gyógyulás útján. Meglepő, hogy ezek után hasonló időt jöttem, mint tavaly – remélem, másoknak is sikerült meglepetést szereznem ezzel. Jó újra itt lenni és versenyezni.”
Szabó-Feltóthy Eszter, 200 vegyes: „Lehet, hogy itt ez kicsit öntelten hangzik, de most elégedett vagyok, mert tavaly nem zártam jó évet. Nagyon örülök az új egyéni csúcsnak, ezek szerint nem vesztettem el minden tehetségemet a sportághoz, meg a szorgalmam is megmaradt. Megvan az Eb-szintem, ez most az első lépés, így szeretnék tovább úszni.”
Fángli Henrietta, 100 mell: „Szerencsésnek érzem magam, hogy októberben ott lehettem a Világkupán és ennyi jó riválissal versenyezhettem. Rengeteg mindent tanultunk kint, amit most igyekszünk hasznosítani az edzéseken, azaz ez most egy kísérleti időszak – de egyelőre úgy néz ki, hogy jól működik minden.”
Eredmények, férfiak:
200 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 1:55.58 perc
2. Kovács Botond (UTE) 1:58.42
3. Christian Giefing (osztrák) 1:58.49
100 m gyors:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46.58 másodperc
2. Németh Nándor (Ferencváros) 46.60
3. Mozsárik Levente (Bácsvíz KVSC) 47.36
100 m mell:
1. Christopher Rothbauer (osztrák) 58.02 másodperc
2. Valentin Bayer (osztrák) 59.37
3. Zombori Gábor (UTE) 59.94
A magyar bajnok Zombori Gábor.
50 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.79 másodperc
2. Papp Sebestyén (UTE) 23.84
3. Zombori Gábor (UTE) 24.04
1500 m gyors:
1. Betlehem Dávid (Ferencváros) 14:27.39
2. Rasovszky Kristóf (Ferencváros) 14:58.62 és
Kárpáti Máté (UTE) 14:58.62
nők:
200 m vegyes:
1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:10.62 perc
2. Sebestyén Dalma (UNI Győr Úszó SE) 2:10.74
3. Zsebők Laura (Vasas SC) 2:11.17
100 m gyors:
1. Ugra Panna (Hód Úszó Se) 53.17 másodperc
2. Senánszky Petra (Debreceni SI) 53.57
3. Marlene Kahler (osztrák) 55.20
100 m mell:
1. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 1:05.39 perc
2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.04
3. Vass Brigitta (romániai) 1:08.00
50 m hát:
1. Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 26.57 másodperc
2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 27.57
3. Szabó Kincső Hanna (BVSC-Zugló) 27.29
1500 m gyors:
1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:04.08 perc
2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 16:06.81
3. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 16:13.60
4x100 m mix vegyesváltó:
1. Ferencváros 3:49.95 perc
2. BVSC-Zugló 3:50.29
3. A Jövő SC 3:51.80
4x100 m mix gyorsváltó:
1. Debreceni SI 3:26.37 perc
2. UNI Győr Úszó SE 3.26.97
3. Ferencváros 3:27.78
- Még több cikk