A ONE nehézsúlyú MMA-világbajnok „Reug Reug” Oumar Kane kénytelen volt visszalépni a sokak által nagyon várt visszavágótól, amelyen a két súlycsoportos MMA-bajnok Anatoly „Sladkiy” Malykhin ellen lépett volna ringbe a ONE 173: Superbon vs. Noiri gálán. A 33 éves szenegáli szupersztár súlyos autóbalesetet szenvedett az Egyesült Arab Emírségekben, és nem tud emiatt részt venni a november 16-i, vasárnapi mérkőzésen a tokiói Ariake Arénában. A bajnok sérüléseinek súlyosságáról nem közöltek több információt a hatóságok, de ez súlyos csapást jelent a szenegáli sportoló számára, aki arra készült, hogy először védje meg nehézsúlyú bajnoki címét a japán közönség előtt.

Oumar Kane, a regnáló világbajnok az autóbalesete előtt

Fotó: SEYLLOU / AFP

A világbajnok Oumar Kane kiesett a programból

Kane még tavaly decemberben a ONE 169 fő mérkőzésén az akkor még veretlen címvédő Malykhinnel mérkőzött meg a ONE nehézsúlyú MMA világbajnoki címmeccsén, és ütéseivel, valamint birkózó technikájával öt izgalmas menet után megosztott pontozással legyőzte a 37 éves ellenfelét. Ezzel a sikerrel „Reug Reug” Afrika első ONE világbajnokává vált, és öt mérkőzésre növelte győzelmi sorozatát. A hatalmas orosz eközben karrierje első vereségét szenvedte el, ami 14-1-re rontotta az addig makulátlan mérlegét.

Bár ez a világbajnoki címmérkőzés már nem szerepel a sztárokkal teli programban, a ONE 173 még mindig 17 izgalmas mérkőzést kínál MMA, Muay Thai, kick-boksz és submission grappling kategóriákban. Négy további világbajnoki mérkőzésre kerül sor, mielőtt a divízió királya, Superbon és az ideiglenes címvédő Masaaki Noiri összecsapnak a ONE pehelysúlyú kick-boksz világbajnokság címegyesítő mérkőzésén a fő attrakció keretében.