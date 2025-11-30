A brit Ben Whittaker elképesztő első menetes kiütéssel debütált a Matchroom színeiben, amely után az ellenfele, a brutálisan kiütött Benjamin Gavazi légzési nehézségekkel küzdött a ringben és oxigénre szorult.

Whittaker az első menetben kiütötte Gavazit, aki oxigénre szorult a ringben

Fotó: Sky Sports

Oxigénre szorult Benjamin Gavazi

Ben Whittaker októberben csatlakozott Eddie Hearn csapatához, és a WBC ezüst könnyűsúlyú címért lépett szorítóba. Nem sokáig tartott, hogy megmutassa, ki a jobb: már az első menet közepén sorozatos ütésekkel nyomást helyezett Gavazira.

A német bokszolót alig két percen belül a földre küldte, a bíró nyolcig számolt, de Gavazi felállt és folytatta. Amikor a felek újra találkoztak a ring közepén,

Whittaker megérezte a „vérszagot", és további kemény ütésekkel ment előre. Egy nagy erejű jobbegyenes pedig másodszor is padlóra küldte Gavazit. A bíró azonnal véget vetett a küzdelemnek, aki a kiütés után oxigénre szorult.

THE SURGEON GETS THE KO IN ROUND 1 😤⚔️🔥#WhittakerGavazi | Live NOW on DAZN ◾ pic.twitter.com/0YfmiPwJv3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 29, 2025



A győzelem után Whittaker így nyilatkozott a DAZN-nek: „Andy a öltözőben azt mondta, amit a sparringban csinálsz, az elég, menj és csináld.

Végső soron ez egy esély volt az ellenfelem számára, hogy megváltoztassa az életét, nekem pedig mindenem megvolt, amit elveszíthettem. Igazán küzdött, de én megmutattam, miért vagyok más, miért vagyok különleges.”

Whittaker ezzel a KO-val megszerezte tizedik profi győzelmét is, megőrizve veretlenségét, és egyértelmű üzenetet küldött a könnyűsúlyú mezőnynek.